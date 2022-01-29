Украинцам рассказали, как снять с учета авто "не на ходу"

В Украине у некоторых людей часто возникает вопрос, как снять с учета недвижимое авто. Юристы рассказали, что при снятии нужно обязательно провести осмотр автомобиля.

Эксперты рассказали, что авто снимается с учета только когда идет на списание и утилизацию, то есть выбраковка авто, или по решению суда, такое как отмена неправомерного или ложной регистрации. Также возможно снять с учета машину в случае вывоза ее за границу.

Кроме того, нужен осмотр специалиста экспертной службы МВД. Такой человек должен уравнять идентификационные номера их составных частей с номерами, указанными в документах.

Как снять авто с учета без осмотра

Авто без осмотра снимают с учета только, если владельцы - дипломаты или международные компании, и которое выехало за границу. Также ее не осматривают, когда списывают авто за выбраковку в целом.

Такая процедура как снятие авто с регистрации - бесплатная.

Кроме того, только за выбраковки в целом возможно снять с учета транспортные средства без идентификационных номеров на кузове, шасси, раме или с поврежденными номерами.

Как проводится осмотр

Эксперты проводят осмотр и сами решают забирать авто с места, где оно стоит, или нет. Надо обратиться к экспертной группе в сервисном центре и написать заявление, чтобы они выехали на место стоянки автомобиля "не на ходу".

Специалисты говорят, что в любом сервисном центре владелец имеет право снять авто с учета. Важно, чтобы при снятии авто имело комплектный вид, то есть с двигателем, трансмиссией, подвеской и стеклом.