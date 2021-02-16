Водіїв тепер каратимуть суворіше: в Україні запровадили нові штрафи

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про посилення покарання за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Відтепер мінімальний штраф становитиме 17 тисяч гривень, і водій позбудеться прав мінімум на один рік.

Законопроект №2695 був прийнятий в першому читанні ще в липні 2020 року, а 16 лютого 2021 року депутати проголосували за цей проект закону в другому читанні.

Нові штрафи для водіїв, пішоходів і велосипедистів

За найпоширеніші порушення ПДР (не пристебнутий ремінь, порушення при обгоні) – 510 гривень.

За втечу з місця ДТП – 3 400 гривень

За перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км – 3400 гривень, за перевищення від 20 до 50 км/год – 340 гривень.

Не пропуск машин екстреної служби – 680 гривень

Створення аварійної ситуації – 1 445 гривень

Порушення, яке призвело до ДТП – 850 гривень

Їзда без прав – 425 гривень, прав у водія немає зовсім – 3 400 гривень, якщо водій позбавлений прав – 20 400 гривень.

Перехід дороги в недозволеному місці – 225 гривень

Якщо велосипедист порушив ПДР – 340 гривень

За п'яну їзду на велосипеді – 680 гривень

Створення аварійної ситуації велосипедистом – 850 гривень

Нові штрафи за водіння в нетверезому стані

Водій за кермом у стані алкогольного сп'яніння – 17 000 гривень і позбавлення прав на один рік

Повторне порушення протягом року – 34 000 гривень та позбавлення прав на три роки Також може бути вилучений автомобіль. В деяких випадках – адміністративний арешт на 10 діб і позбавлення прав на три роки з оплатним вилученням авто або без такого.

Третє порушення – штраф у 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. Або – адміністративний арешт на 15 діб, позбавлення прав на 10 років і конфіскація авто, яке знаходиться у приватній власності порушника.

Скоєння ДТП у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, що призвели до травм середньої тяжкості – позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням прав на термін від 3 до 5 років.

Якщо ДТП призвело до тяжких травм – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, позбавлення прав від 5 до 8 років.

ДТП зі смертельним результатом і винуватець – нетверезий водій, то можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років, відберуть права на термін від 5 до 10 років. Якщо жертв кілька, то будуть карати позбавленням волі на термін від 7 до 12 років і позбавленням прав на термін від 7 до 10 років.