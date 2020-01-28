Водитель набросился на волонтеров из-за российского сериала: добирались попутками

Водитель автобуса нахамил волонтеркам (коллаж РБК-Украина)

Водитель рейсового автобуса отличился странным поведением и спровоцировал громкий скандал

Водитель автобуса нагрубил пассажиркам после просьбы выключить российский сериал в транспорте, проигнорировал соответствующие просьбы диспетчера фирмы и призыв извиниться за угрозы. Инцидент произошел в автобусе компании посредника Busfor.ua сообщением Луцк - Киев.

Об этом рассказали волонтер аэроразведки и госпитальер Ярина Черногуз и Настя Конфедерат в Facebook.

Также девушки опубликовали в сети фото и видео.

Ярина и Настя обратились с призывом отреагировать на вопиющую ситуацию. Компания-перевозчик оперативно прокомментировала данный инцидент, а в Киеве собрались десятки неравнодушных, чтобы встретить "водителя-героя".

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса. Я повернулась и объяснила все то же людям, и принципиально ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться по неоккупированным дорогам Украины, встретили молчанием с виновными глазами", - говорится в публикации.

Ярина и Настя решили выйти из этого автобуса посреди трассы. Затем девушки попутками доехали до Ровно и уже после этого отправились в Киев на другом автобуса.

"Прошу помочь найти ФИО водителя, чтобы он обрел причитающуюся ему славу за свой поступок. Busfor.ua прошу объяснить, почему на ваших рейсах работают водители, которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права. Мы также требуем возврата", - написала Черногуз.

В сети появилось официальное обращение компании Winew и Bus Trans с извинениями за странные действия водителя.

"Мы только узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей.

Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.

Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки.

Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем", - говорится в заявлении.

Водитель автобуса нахамил волонтеркам после просьбы выключить российский сериал - вспыхнул скандал (Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz)

Черногуз поблагодарила неравнодушных за поддержку, а также компанию-перевозчик за мгновенную реакцию и за звонки водителю, на которые тот не отреагировал.

"Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков. Люди должны или отдыхать на автобусных рейсах, или слушать и слышать украинское на своих дорогах. Не забывайте, что кто-то эти две простые вещи защищает ценой своей жизни. И это не шутки, услышанные из телевизора. Это наша реальность.

Ждем, будут ли извинения от водителя. Я за то, чтобы мы все нашли общий язык, а как бы противно не совершили украинцы своей пассивностью в автобусе, наш враг Россия. С другой стороны. И российские сериалы - это то же, что пули в нашу сторону", - написала Ярина.

Водитель рейсового автобуса нахамил волонтеркам после просьбы выключить российский сериал