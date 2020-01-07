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Ср*ная нация: в Киеве любителя русского мира избили в маршрутке (видео)

STYLERПроисшествия    07.01.2020 - 12:24
Ср*ная нация: в Киеве любителя русского мира избили в маршрутке (видео)
В Киеве в маршрутке подрались пассажиры (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошла драка в маршрутке из-за национальных оскорблений

В Киеве мужчина на Рождество 7 января устроил скандал в одной из маршруток. Словесная перепалка переросла в драку. В сети на странице Киев Оперативный появилось видео потасовки.

Неадекват начал эмоционально рассказывать пассажирам маршрутного такси об "отсутствии мест" и старости, "которая придет к нам всем". Один из пассажиров попросил на него не плевать, обратившись на украинском языке. В ответ неадекват начал обзывать пассажиров сра*ой нацией.

"Вы, сра*ая нация, сидите в дер*ми*е именно, вонючие, сидите закорбуленные вонючки, чм*шники. Войну разыграли тут и сидите рассуждаете, кто там где что", - возмущался пассажир.

При этом он утверждал, что гражданин Украины и предлагал показать в подтверждение этому паспорт.

После чего скандалист начал распускать кулаки, а его начали бить и выталкивать другие пассажиры. В результате любитель русского мира согласился добровольно покинуть маршрутку, если ему вернут шапку.

Видео со скандалом и кулачным боем можно посмотреть по ссылке.

Пользователи сети в комментариях пишут, что неадекват мало получил.

  • Человек просил в еб**o, жалко мало получил, не хватит для профилактики.
  • Мало дали, надо больше.
  • Навалили під*ру ватному.
  • Доколядувався.

Ср*ная нация: в Киеве любителя русского мира избили в маршрутке (видео)

Скрин комментариев

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