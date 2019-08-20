Давить таких до упора: киевский маршрутчик оскорбил ветерана АТО (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети предложили провести с наглым водителем "воспитательную беседу"

В Киеве водитель маршрутки позволил себе грубые высказывания в адрес ветерана АТО на Донбасе и отказался его везти. Инцидент произошел в районе Академгородка. Демобилизованный военный Сергей Викарчук предъявил удостоверение участника боевых действий, однако реакция водителя оказалась крайне странной. Об этом рассказал сам ветеран на страничке в Facebook.

Также он опубликовал фото маршрутки № 742, на котором виден номерной знак.

По его словам, водитель отказался перевозить его даже после того, как ветеран предложил заплатить за проезд, объяснить свое решение отказался и просто бубнил себе под нос какие-то ругательства.

Викарчук рассказал, что сейчас он разыскивает руководство перевозчиков этого маршрута.

В Киеве маршрутчик оскорбил ветерана АТО (Фото: facebook.com/VIKARCHUKSERHII)

Ветеран требует публичных извинений от перевозчика и водителя "за "вояку или служаку" и "за**али или за**ись".

"На вопрос, какие проблемы - мороз, по требованию взять деньги тоже отказался", - говорится в публикации. Также Сергей написал свой номер телефона, чтобы с ним могли связаться перевозчик и водитель-хам.

"Сейчас меня интересует публичное извинение. А потом я напишу везде и буду до упора давить таких", - добавил он в комментариях к своей публикации.

Ветеран АТО Сергей Викарчук (Фото: facebook.com/VIKARCHUKSERHII)

Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент и такое наглое поведение маршрутчика. В комментариях один бывший военный призывает прокатиться по этому маршруту и пообщаться с водителем.

Викарчук такую инициативу не поддержал и объяснил, что дело нужно решить в правовом ключе, но не угрозами или насилием.

"Понимаешь, такое со мной за эти 3 года не было ничего такого. Даже один наш возил там. Я в другую сел по маршруту и норм. А этот с**кун на мой вопрос сразу мороз, а потом снова ворчать.

Я бы ему сломал нос и колено но понимаю, что мне больше впаяют, чем этом с**куну", - объяснил ветеран.

Скрин комментариев

Сергей Викарчук сейчас занимается туристическим бизнесом. На фронте на Донбассе он воевал в составе 21-го батальона №Сармат". У него позывной "Евпатория". Проживал в Крыму до российской оккупации полуострова, был активистом, проводил марши вышиванок.

Был демобилизован в феврале 2015 года, когда шли бои за Дебальцево. Сегрей по распределению попал связистом, затем стал гранатометчиком, потом стрелком.

Как сообщалось ранее, в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который получил инвалидность на востоке Украины.

Также мы писали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона. Женщина имела при себе пенсионное удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.