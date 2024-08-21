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VODA UA виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш"

Середа 21 серпня 2024 15:54
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VODA UA виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш" Фото: VODA UA виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш" (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія VODA UA, відома своїми проєктами у сфері благодійності, виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш", що відбулася днями у Києві в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ «Gulliver".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Підтримка культурних ініціатив є важливим напрямом діяльності компанії, яка також активно займається благодійною діяльністю.

Першими екранізацію літературного бестселера переглянули українські зірки, зокрема Соломія Вітвіцька, Олексій Суровцев, Марина Арістова, Олена Олар, Олена Світлицька та український голос Блейк Лайвлі у фільмі – Катерина Брайковська.

VODA UA виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми &quot;Покинь, якщо кохаєш&quot;

VODA UA вже тривалий час співпрацює з різними соціально важливими проєктами. Компанія є спонсором Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", а також благодійної організації Superhumans, що допомагає в реабілітації поранених українців. Підтримуючи прем’єру "Покинь, якщо кохаєш", VODA UA продовжує робити свій внесок у розвиток культурних та соціальних ініціатив в Україні.

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