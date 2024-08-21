VODA UA выступила официальным партнером премьеры романтической драмы "Оставь, если любишь"

Компания VODA UA , известная своими проектами в сфере благотворительности, выступила официальным партнером премьеры романтической драмы "Оставь, если любишь", состоявшейся на днях в Киеве в кинотеатре "Оскар" ТРЦ "Gulliver".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Поддержка культурных инициатив является важным направлением деятельности компании, активно занимающейся благотворительной деятельностью.

Первыми экранизацию литературного бестселлера просмотрели украинские звезды, в частности, Соломия Витвицкая, Алексей Суровцев, Марина Аристова, Елена Олар, Елена Светлицкая и украинский голос Блейк Лайвли в фильме – Екатерина Брайковская.

VODA UA уже долгое время сотрудничает с разными социально важными проектами. Компания является спонсором Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", а также благотворительной организации Superhumans, помогающей в реабилитации раненых украинцев. Поддерживая премьеру "Оставь, если любишь", VODA UA продолжает вносить свой вклад в развитие культурных и социальных инициатив в Украине.