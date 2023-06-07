"Вода стіче, а не застряне": експерт озвучила несподіваний прогноз про наслідки підриву Каховської ГЕС

Які наслідки можуть на нас чекати після підриву росіянами Каховської ГЕС

Ольга Качалова припускає, що цей крок окупантів означає, що вони здають Крим, інакше це було б нелогічно.

"Може, там навіть не буде безпосередніх бойових дій - нижче по Дніпру плавні, які як губка пом'якшать вплив, знизять швидкість води, і мало постраждають самі, бо для них це якраз підтоплення", - написала вона.

За словами експерта, з екосистемою все буде гаразд.

"Постраждають лише люди (сподіваюся, тільки їхнє майно) та гнізда та молодняк птахів, тварини", - уточнює вона.

Качалова запевняє, що вода стікатиме, а не залишиться на місці.

"Вода стіче, а не застрягне, бо до моря рукою подати. У цьому сенсі, слава Богу, що це Каховська ГЕС. У дуже довготривалій перспективі до південної Херсонщини та Криму повернеться природний степ замість дорогих в експлуатації агроугідь, якщо будуть рішення та заходи для цього. Ми колись на Карадазі оцінювали, потрібно близько 70 років. Через 70 років уже ковиль заходить", - написала експерт.

"Водосховище порівняно нове, тому є надія, що водозабори населених пунктів вище за течією були закріплені з урахуванням природного русла, тобто не пов'язані з падінням рівня води. Те ж саме з водоймою охолоджувачем - може, це навіть покращить переправу наших військ. Хоча я тут не експерт. Але за логікою буде вже вода і розтягнутися вона може по ширині, а не йти тонким і вузьким волоском мосту", - резюмувала Ольга.