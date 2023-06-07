"Вода стечет, а не застрянет": эксперт озвучила неожиданный прогноз о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Какие последствия могут нас ждать после подрыва россиянами Каховской ГЭС

Ольга Качалова предполагает, что этот шаг оккупантов означает, что они сдают Крым, иначе это было бы нелогично.

"Может, там даже не будет непосредственных боевых действий - ниже по Днепру плавни, которые как губка смягчат воздействие, снизят скорость воды, и мало пострадают сами, потому что для них это как раз подтопление", - написала она.

По словам эксперта, с экосистемой все будет хорошо.

"Пострадают только люди (надеюсь, только их имущество) и гнезда и молодняк птиц, животные", - уточняет она.

Качалова уверяет, что вода будет стекать, а не останется на месте.

"Вода стечет, а не застрянет, потому что к морю рукой подать. В этом смысле, слава Богу, что это Каховская ГЭС. В очень долговременной перспективе в южную Херсонщину и Крым вернется естественная степь вместо дорогих в эксплуатации агроугодий, если будут решения и меры для этого. Мы когда-то на Карадаге оценивали, нужно около 70 лет. Через 70 лет уже ковыль заходит", - написала эксперт.

"Водохранилище сравнительно новое, поэтому есть надежда, что водозаборы населенных пунктов выше по течению были закреплены с учетом природного русла, то есть не связаны с падением уровня воды. То же с водоемом охладителем - может, это даже улучшит переправу наших войск. Хотя я здесь не эксперт. Но по логике будет уже вода и растянуться можно по ширине, а не идти узким и тонким волоском моста", - резюмировала Ольга.