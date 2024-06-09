Вода з пластикових пляшок небезпечна для здоров'я: експерт назвала головну загрозу
Влітку усім особливо хочеться пити. І часто від спраги рятує бутельована вода, яка майже усюди продається. Втім, у спеку вона може стати небезпечною.
Чи можна пити воду з пляшок, якщо вона тепла, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Чому вода з бутельованих пляшок небезпечна
За словами експерта з харчової безпеки Сари Лоусон, людям слід з обережністю пити воду з пляшок влітку. Йдеться про рідину, яка перебувала на сонці або нагрілася від спеки.
Річ у тому, що пластикові пляшки містять шкідливі хімікати, але вони не несуть загрози, поки не нагріваються. Коли ж спека лютує, небезпека зростає.
"Не пийте бутельовану воду, яку залишили на сонці або в гарячому середовищі, як-от автомобіль", - наголошує Лоусон.
Експерт запевняє, що після вживання такої води можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Ознаки того, що пляшка виділила хімікати, такі:
- запаморочення
- головний біль
- проблеми з гормонами.
У чому небезпека пластикових пляшок (ілюстрація: Getty Images)
Як вберегтися від хімікатів
Влітку намагайтеся зберігати бутельовану воду у холодильниках або ж поруч з льодом. Якщо ви купуєте її в магазині, то на місці перевіряйте, аби вона не була теплою.
"Важливо зберігати водний баланс, але пити воду, яку залишили на теплі, небезпечно. Завжди зберігайте воду в пляшках прохолодною, щоб захистити своє здоров'я", - заявила Лоусон.
Також видання навело у приклад дослідження, які було проведено у 2014 році. Тоді науковці з'ясували, що хімікати (сурма та бісфенол А) дійсно вимивалися з пляшки, якщо її нагрівали до 70 градусів.
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