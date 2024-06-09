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Вода з пластикових пляшок небезпечна для здоров'я: експерт назвала головну загрозу

Неділя 09 червня 2024 14:13
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Вода з пластикових пляшок небезпечна для здоров'я: експерт назвала головну загрозу Чи можна пити воду з теплої пляшки (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Влітку усім особливо хочеться пити. І часто від спраги рятує бутельована вода, яка майже усюди продається. Втім, у спеку вона може стати небезпечною.

Чи можна пити воду з пляшок, якщо вона тепла, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чому вода з бутельованих пляшок небезпечна

За словами експерта з харчової безпеки Сари Лоусон, людям слід з обережністю пити воду з пляшок влітку. Йдеться про рідину, яка перебувала на сонці або нагрілася від спеки.

Річ у тому, що пластикові пляшки містять шкідливі хімікати, але вони не несуть загрози, поки не нагріваються. Коли ж спека лютує, небезпека зростає.

"Не пийте бутельовану воду, яку залишили на сонці або в гарячому середовищі, як-от автомобіль", - наголошує Лоусон.

Експерт запевняє, що після вживання такої води можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Ознаки того, що пляшка виділила хімікати, такі:

  • запаморочення
  • головний біль
  • проблеми з гормонами.

Вчені виявили мікропластик у бутильованій воді (фото: Getty Images)У чому небезпека пластикових пляшок (ілюстрація: Getty Images)

Як вберегтися від хімікатів

Влітку намагайтеся зберігати бутельовану воду у холодильниках або ж поруч з льодом. Якщо ви купуєте її в магазині, то на місці перевіряйте, аби вона не була теплою.

"Важливо зберігати водний баланс, але пити воду, яку залишили на теплі, небезпечно. Завжди зберігайте воду в пляшках прохолодною, щоб захистити своє здоров'я", - заявила Лоусон.

Також видання навело у приклад дослідження, які було проведено у 2014 році. Тоді науковці з'ясували, що хімікати (сурма та бісфенол А) дійсно вимивалися з пляшки, якщо її нагрівали до 70 градусів.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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