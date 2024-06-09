ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вода из пластиковых бутылок опасна для здоровья: эксперт назвала главную угрозу

Воскресенье 09 июня 2024 14:13
UA EN RU
Вода из пластиковых бутылок опасна для здоровья: эксперт назвала главную угрозу Можно ли пить воду из теплой бутылки (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Летом всем особенно хочется пить. И часто от жажды спасает бутылированная вода, которая почти везде продается. Впрочем, в жару она может оказаться опасной.

Можно ли пить воду из бутылок, если она теплая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему вода из бутылированных бутылок опасна

По словам эксперта по продовольственной безопасности Сары Лоусон, людям следует с осторожностью пить воду из бутылок летом. Речь идет о жидкости, которая находилась на солнце или нагрелась от жары.

Дело в том, что пластиковые бутылки содержат вредные химикаты, но они не представляют угрозы, пока не нагреваются. Когда же жара лютует, опасность растет.

"Не пейте бутылированную воду, которую оставили на солнце или в горячей среде, например автомобиле", - отмечает Лоусон.

Эксперт уверяет, что после употребления такой воды могут возникнуть проблемы со здоровьем. Признаки того, что бутылка выделила химикаты, такие:

  • головокружение
  • головная боль
  • проблемы с гормонами.

Ученые обнаружили микропластик в бутилированной воде (фото: Getty Images)В чем опасность пластиковых бутылок (иллюстрация: Getty Images)

Как уберечься от химикатов

Летом старайтесь хранить бутылированную воду в холодильниках или рядом со льдом. Если вы приобретаете ее в магазине, то на месте проверяйте, чтобы она не была теплой.

"Важно сохранять водный баланс, но пить оставшуюся на тепле воду опасно. Всегда храните воду в бутылках прохладной, чтобы защитить свое здоровье", - заявила Лоусон.

Также издание привело в пример исследования, проведенные в 2014 году. Тогда ученые выяснили, что химикаты (сурьма и бисфенол А) действительно вымывались из бутылки, если ее нагревали до 70 градусов.

К слову, недавно психолог развеял самый популярный миф об антидепрессантах.

Кроме этого, раньше мы уже называли 9 продуктов, запах которых отпугивает насекомых-вредителей.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Советы
NEWS
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ