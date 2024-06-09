Вода из пластиковых бутылок опасна для здоровья: эксперт назвала главную угрозу

Летом всем особенно хочется пить. И часто от жажды спасает бутылированная вода, которая почти везде продается. Впрочем, в жару она может оказаться опасной.

Можно ли пить воду из бутылок, если она теплая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Почему вода из бутылированных бутылок опасна

По словам эксперта по продовольственной безопасности Сары Лоусон, людям следует с осторожностью пить воду из бутылок летом. Речь идет о жидкости, которая находилась на солнце или нагрелась от жары.

Дело в том, что пластиковые бутылки содержат вредные химикаты, но они не представляют угрозы, пока не нагреваются. Когда же жара лютует, опасность растет.

"Не пейте бутылированную воду, которую оставили на солнце или в горячей среде, например автомобиле", - отмечает Лоусон.

Эксперт уверяет, что после употребления такой воды могут возникнуть проблемы со здоровьем. Признаки того, что бутылка выделила химикаты, такие:

головокружение

головная боль

проблемы с гормонами.

В чем опасность пластиковых бутылок (иллюстрация: Getty Images)

Как уберечься от химикатов

Летом старайтесь хранить бутылированную воду в холодильниках или рядом со льдом. Если вы приобретаете ее в магазине, то на месте проверяйте, чтобы она не была теплой.

"Важно сохранять водный баланс, но пить оставшуюся на тепле воду опасно. Всегда храните воду в бутылках прохладной, чтобы защитить свое здоровье", - заявила Лоусон.

Также издание привело в пример исследования, проведенные в 2014 году. Тогда ученые выяснили, что химикаты (сурьма и бисфенол А) действительно вымывались из бутылки, если ее нагревали до 70 градусов.