Вода на Марсе появилась раньше, чем жизнь на Земле: неожиданное открытие ученых

Ученые рассказывают, что на Марсе когда-то было намного больше воды, чем сейчас, но на вопросы о том, когда она там появилась и когда исчезла, ответить гораздо труднее. Согласно новому исследованию, вода присутствовала на Красной планете около 4,4 миллиарда лет назад, намного раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Science Alert.

Такие выводы были сделаны основываясь на анализе метеорита NWA 7533, обнаруженного в пустыне Сахара и предположительно возникшего на Марсе миллиарды лет назад. Окисление некоторых минералов внутри метеорита указывает на присутствие воды.

Полученные данные могут отодвинуть предполагаемую дату образования воды на Марсе примерно на 700 миллионов лет по сравнению с 3,7 миллиардами лет назад, которые до сих пор были общепризнанным. Также исследование важно для того, чтобы пролить свет на процесс формирования планет.

"Я впервые исследовал этот метеорит, получивший прозвище "Черная красавица" за его темный цвет. Наши образцы NWA 7533 были подвергнуты четырем различным видам спектроскопического анализа, способам обнаружения химических отпечатков. Результаты привели нашу команду к некоторым интересным выводам", - говорит один из авторов исследования.

Метеорит NWA 7533 (фото: NASA/Luc Labenne)

В данном случае характерным признаком воды является окисление. Внутри метеорита были найдены элементы, которым более 4,4 миллиарда лет. Ученые подчеркивают, что это одна из самых далеких дат, связанны с Марсом.

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