Вода із Каховської ГЕС затопила зоопарк "Казкова діброва" (відео)

Що сталося у зоопарку

Зазначається, що внаслідок перебування води - в зоопарку всі тварини загинули. Цю інформацію ще офіційно не підтвердили.

Також через катастрофу на вулицях Херсона помічені бобри, які намагаються врятуватися.

Що відомо про зоопарк

Зоопарк у Новій Каховці створено 1992 року підприємцем Михайлом Навроцьким. З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну звіринець перебував в окупації.

З лютого 2022 року 260 тварин змушені були виживати за умов окупації, куди не надходили ні корми та ветпрепарати, ні кошти на утримання зоопарку.

Так виглядав зоопарк до окупації росіянами (фото: we.org.ua)