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Вода із Каховської ГЕС затопила зоопарк "Казкова діброва" (відео)

У Новій Каховці затопило зоопарк від підриву ГЕС (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок техногенної катастрофи можуть бути затоплені населені пункти, загинуть десятки тисяч тонн риби та унікальна біосфера. Вже затоплено гнізда мільйонів птахів, що гніздилися на заболоченій місцевості вздовж лівого берега Дніпра. Також затоплено зоопарк у Новій Каховці "Казкова діброва".

Про затоплення звіринця повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Що сталося у зоопарку

Зазначається, що внаслідок перебування води - в зоопарку всі тварини загинули. Цю інформацію ще офіційно не підтвердили.

Також через катастрофу на вулицях Херсона помічені бобри, які намагаються врятуватися.

Що відомо про зоопарк

Зоопарк у Новій Каховці створено 1992 року підприємцем Михайлом Навроцьким. З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну звіринець перебував в окупації.

З лютого 2022 року 260 тварин змушені були виживати за умов окупації, куди не надходили ні корми та ветпрепарати, ні кошти на утримання зоопарку.

Так виглядав зоопарк до окупації росіянами (фото: we.org.ua)

Читайте також, як зараз виглядає Каховська ГЕС після підриву росіянами, дивіться фото та відео.

Крім того, один із районів Херсона відключили від електрики через підтоплення після підриву Каховської ГЕС.

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