ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Один з районів Херсона відключили від електрики через підтоплення після підриву Каховської ГЕС

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 червня 2023 08:18
Один з районів Херсона відключили від електрики через підтоплення після підриву Каховської ГЕС Фото: один з районів Херсона відключили від електрики (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мікрорайон Корабел у Херсоні відключили від електрики через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС вище по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко в Telegram.

"Повідомляю! Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки", - написав він.

У мережі також з'явилося відео підтоплення мікрорайон Корабел у Херсоні.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС уночі, 6 червня.

Херсон знаходиться на високому правому березі Дніпра та більшості районів підтоплення не загрожує. У Херсонській міськраді заявили, що з районів Херсона та селищ, де відбувається затоплення, проводитиметься евакуація автобусами. Лікарні та комунальні служби піднято по тривозі.

Евакуація із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро проходитиме з таких місць: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет