Вода из Днепра может стать непригодной для людей: новая опасность

Днепр может стать опасным для людей (коллаж: РБК-Украина)

Экологи требуют прекратить работы связанные с дноуглублением реки Припять

Работы по дноуглублению, которые начались на реке Припять, могут привести к смертельной угрозе распространения радиации по всей акватории Днепра. Об этом рассказали специалисты Национального экологического совета Украины.

"Зараженная территория, которая приняла на себя основной удар при взрыве 4 энергоблока, никуда не делась, и радиация там будет сохраняться еще долгие годы ...Чернобыльская катастрофа страшна тем, что взрыв напоминал очень мощную "грязную бомбу" - основным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики. Сильнее всего пострадали области, находящиеся в непосредственной близости от ЧАЭС: северные районы Киевской и Житомирской областей Украины, Гомельская область Беларуси. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, а сильнее всего пострадали территории вблизи самого реактора, река Припять и Киевское водохранилище. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90", - говорят эксперты.

Экологи подчеркивают: если сейчас фон несколько ослаб, это вовсе не означает, что там стало безопасно.

"Просто со временем, травяной покров, а на реке Припять донные отложения закрыли собой радиоактивные вещества, но они никуда не делись. И сейчас работы по дноуглубление русла реки Припять, приведут к тому, что весь этот радиоактивный коктейль пойдет вниз по течению в Киевское водохранилище, а из него дальше по каскаду Днепровских водохранилищ, вплоть до Черного моря. При этом следует вспомнить, что из бассейна реки Днепр берет питьевую воду 2/3 населения страны. В мире на данный момент не существует очистных сооружений, способных очистить воду от радиоактивного загрязнения. Так же днепровская вода используется для полива сельхозугодий. Поля окажутся под угрозой загрязнения. Ветры перенесут верхний слой почвы на многие сотни километров. Из локальной тридцати километровой зоны отчуждения можем превратить всю страну в "Чернобыль". А если мы ориентируем экономику в аграрный сектор, то никому в мире не нужна будет "загрязненная" пшеница и радиоактивное подсолнечное масло", - говорится в сообщении Национального экологического совета.

Природоохранная общественность считает недопустимым необдуманные решения чиновников, которые пытаются превратить чернобыльскую трагедию в развлекательное шоу.

"Сооружение водного туристического маршрута между Украиной и Беларусью возможно имеет место. Но не за счет здоровья нации и нарушения экологического состояния всей страны. Такие проекты могут осуществляться, только минуя пострадавшие после Чернобыльской катастрофы территории. В этом может помочь опыт Нидерландов, в которых функционируют тысячи рукотворных судоходных каналов", - рассказали эксперты, имея ввиду возможный туристический маршрут водным транспортом Киев-Мозырь-Киев, который хотят запустить в Мининфраструктуры.

Экологи просят прекратить работы по дноуглублению реки Припять (фото: пресс-служба Национального экологического совета)

Напомним, что ранее в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.

Также сообщалось, что в Одессе снова произошла утечка из танкера.