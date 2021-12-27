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Явные признаки, что вас "разводит" врач: названы бесполезные назначения и "фуфломицины"

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 10:40
Явные признаки, что вас "разводит" врач: названы бесполезные назначения и "фуфломицины" Как понять, что вас обманывает врач (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам рассказали, как понять, что перед вами некомпетентный врач, который на вас наживается. Такие медики могут быть даже опасны для вашего здоровья.

О них рассказал врач-уролог Юрий Кудрявцев в группе "Доказові батьки" на Facebook.

Медик объяснил, что нет такого понятия "врач от Бога", а нормальным специалистам становится не по себе, когда они слышат эту фразу.

"Люди, далекие от медицины, оценивают врачей по внешнему виду и по манере общения (иногда вешать лапшу). У человека без медицинского образования нет компетенций, позволяющих оценить адекватность назначений или действий врача", - написал Кудрявцев.

Он отметил, что здравоохранение развитых стран работает в рамках медицины, основанной на доказательствах.

Признаки, что перед вами некомпетентный врач

  • Назначаются БАДы
  • Назначаются препараты "на травах", с целью растворения камней
  • Различные варианты "рассасывающих" ферментов - типа сераты, L-лизинов, вытяжки из простаты или других органов крупного рогатого скота
  • Витамины "для повышения потенции"
  • Массаж предстательной железы (еще одна дикость)
  • Врач настаивает на операции по поводу аденомы простаты на основании просто того, что у вас большая простата (без исследования мочеиспускания, урофлуометрии и онкомаркеров предстательной железы)
  • Лечение заболеваний предстательной железы "эндолимфатическими" уколами в паховую область или эндокавернозными инъекциями в половой член (чистое шарлатанство)
  • "Дробление" и "рассасывание" камней простаты: как аппаратами так и препаратами
  • Большинство видов физиопроцедур
  • Санаторно-курортное лечение (может иметь рекреационный характер, как любой курорт или отель)
  • Сюда же всевозможные грязи и т.п. в прямую кишку или в виде трусов (отвлекающий эффект для людей, нуждающихся в психотерапии)

Напомним, что врач рассказал о несуществующем диагнозе, в который верили украинцы.

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