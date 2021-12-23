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Врач рассказал о несуществующем диагнозе, в который верили украинцы: еще со времен СССР

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Четверг 23 декабря 2021 08:41
Врач рассказал о несуществующем диагнозе, в который верили украинцы: еще со времен СССР Фото: Врач рассказал о несуществующем диагнозе (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы, очевидно, часто слышали такой диагноз, как вегето-сосудистая дистония или, как ее еще называют нейро-циркуляторная. В нашей стране очень часто врачи озвучивают пациенту именно такое словосочетание. В Международной классификации хвороб такая болезнь просто отсутствует.

Об этом рассказал врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Когда ставят такой диагноз

Когда пациенты приходят к врачу и жалуются на общую слабость, головокружение, головные боли, потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в области груди, колебания АД, пониженное давление, ощущение тревоги, нарушение концентрации внимания и т.д. Врач направляет человека на обследование (анализ крови, Обследование щитовидной железы, ЭКГ и т.п.).

В итоге после обследований нарушений органов не выявляют и устанавливают вышеупомянутые диагнозы.

Когда начали ставить такие диагнозы

Диагнозы ВСД и НЦД отсутствуют в Международной классификации болезней (МКБ) Эти диагнозы были введены в СССР в 50-х годах и в начале 90-х признаны устаревшими и не соответствующими МКБ.

"Эти диагнозы должны были исчезнуть, но врачи и пациенты так привыкли к ним, что и сегодня они устанавливаются!" - отмечает медик.

Какие препараты назначают

После озвучивания несуществующего диагноза пациенту назначается куча ненужных, неэффективных лекарств, ноотропов, витаминов, сосудистых, "травки-муравки" (Кратал и Карвелис и др.).

Наиболее по симптоматике несуществующие диагнозы ВСД или НЦД соответствуют соматоформной вегетативной дисфункции F45.3 и лечится психиатрами и психотерапевтами.

Напомним, что врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев.

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