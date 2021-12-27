Явні ознаки, що вас "розводить" лікар: названі марні призначення і "фуфломіцини"
Як зрозуміти, що вас обманює лікар (колаж РБК-Україна)
Українцям розповіли, як зрозуміти, що перед вами некомпетентний лікар, який на вас наживається. Такі медики можуть бути навіть небезпечні для вашого здоров'я.
Про них розповів лікар-уролог Юрій Кудрявцев у групі "Доказові батьки" на Facebook.
Медик пояснив, що немає такого поняття "лікар від Бога", а нормальним фахівцям стає ніяково, коли вони чують цю фразу.
"Люди, далекі від медицини, оцінюють лікарів за зовнішнім виглядом і за манерою спілкування (іноді вішати локшину). У людини без медичної освіти немає компетенцій, що дозволяють оцінити адекватність призначень або дій лікаря", - написав Кудрявцев.
Він зазначив, що охорона здоров'я розвинених країн працює в рамках медицини, заснованої на доказах.
Ознаки, що перед вами некомпетентний лікар
- Призначаються БАДи
- Призначаються препарати "на травах", з метою розчинення каменів
- Різні варіанти "розсмоктуючих" ферментів - типу серати, L-лізинів, витяжки з простати або інших органів великої рогатої худоби
- Вітаміни "для підвищення потенції"
- Масаж передміхурової залози (ще одна дикість)
- Лікар наполягає на операції з приводу аденоми простати на підставі просто того, що у вас велика простата (без дослідження сечовипускання, урофлуометрії і онкомаркерів передміхурової залози)
- Лікування захворювань передміхурової залози "ендолімфатичними" уколами в пахову область або ендокавернозними ін'єкціями в статевий член (чисте шарлатанство)
- "Дроблення " і"розсмоктування" каменів простати: як апаратами, так і препаратами
- Більшість видів фізіопроцедур
- Санаторно-курортне лікування (може мати рекреаційний характер, як будь-який курорт або готель)
- Сюди ж всілякі грязі і т. п. в пряму кишку або у вигляді трусів (відволікаючий ефект для людей, які потребують психотерапії)