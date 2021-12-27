Явні ознаки, що вас "розводить" лікар: названі марні призначення і "фуфломіцини"

Українцям розповіли, як зрозуміти, що перед вами некомпетентний лікар, який на вас наживається. Такі медики можуть бути навіть небезпечні для вашого здоров'я.

Про них розповів лікар-уролог Юрій Кудрявцев у групі "Доказові батьки" на Facebook.

Медик пояснив, що немає такого поняття "лікар від Бога", а нормальним фахівцям стає ніяково, коли вони чують цю фразу.

"Люди, далекі від медицини, оцінюють лікарів за зовнішнім виглядом і за манерою спілкування (іноді вішати локшину). У людини без медичної освіти немає компетенцій, що дозволяють оцінити адекватність призначень або дій лікаря", - написав Кудрявцев.

Він зазначив, що охорона здоров'я розвинених країн працює в рамках медицини, заснованої на доказах.

Ознаки, що перед вами некомпетентний лікар