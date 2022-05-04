Онуки обожнювачки Путіна Єгорової перейшли на українську: сплутають з росіянами - "сором страшенний"

Старша донька Сніжани Єгорової, яка назвала її "нелюдиною" після подій в Бучі , заявила, що її маленькі діти перейшли на українську мову в побутовому спілкуванні.

"Мої малі в Києві вдома розмовляли переважно російською, хоча у нас у родині дві мови. Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, бо бояться, що хтось почує, що вони балакають російською, і подумає, що вони росіяни. А це сором страшенний, і не дай Боже", - написала Ровінська.

Стася з чоловіком виховують трьох дітей: Евана (нар. січень 2014), Енея (нар. 23 жовтня 2016) та Емму (нар. 12 травня 2020).

Ровінська, як і її матір, телеведуча, проте позиції у них кардинально різні. Стася неодноразово виступала з критикою в бік своєї родички.