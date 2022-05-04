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Онуки обожнювачки Путіна Єгорової перейшли на українську: сплутають з росіянами - "сором страшенний"

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Середа 04 травня 2022 17:29
Онуки обожнювачки Путіна Єгорової перейшли на українську: сплутають з росіянами - "сором страшенний" Фото: Стася Ровінська з молодшою донечкою (instagram.com/sia_rovinska)
Автор: Світлана Мащенко

Старша донька Сніжани Єгорової, яка назвала її "нелюдиною" після подій в Бучі, заявила, що її маленькі діти перейшли на українську мову в побутовому спілкуванні.

Про це 29-річна Стася Ровінська написала в Instagram.

"Мої малі в Києві вдома розмовляли переважно російською, хоча у нас у родині дві мови. Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, бо бояться, що хтось почує, що вони балакають російською, і подумає, що вони росіяни. А це сором страшенний, і не дай Боже", - написала Ровінська.

Стася з чоловіком виховують трьох дітей: Евана (нар. січень 2014), Енея (нар. 23 жовтня 2016) та Емму (нар. 12 травня 2020).

Ровінська, як і її матір, телеведуча, проте позиції у них кардинально різні. Стася неодноразово виступала з критикою в бік своєї родички.

Онуки обожнювачки Путіна Єгорової перейшли на українську: сплутають з росіянами - &quot;сором страшенний&quot;Онуки обожнювачки Путіна Єгорової перейшли на українську: сплутають з росіянами - &quot;сором страшенний&quot;

Нагадаємо, що вперше відкриту підтримку Путіну Сніжана Єгорова висловила 23 січня 2022 року. А після визнання "ЛДНР" взагалі назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Попри повномасштабне вторгнення Єгорова продовжує гнути свою лінію, висловлюючи антиукраїнську позицію. Тим часом сама екс-телеведуча із серпня 2021-го року з трьома меншими дітьми гріється в Туреччині.

Останній її допис в Telegram - репост на YouTube-канал активного підтримувача Путіна Микити Михалкова.

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Снежана Егорова
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