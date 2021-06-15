Внук Елизаветы II развелся с женой: что известно

Таким образом, брак пары официально продержался 13 лет (с мая 2008 года), но жить порознь Питер и Отем стали еще в 2019-м.

Теперь же заключенное ими соглашение одобрили в суде, куда они обратились в мае этого года.

В своем заявлении уже бывшие супруги назвали этот день печальным для обоих. Они дальше будут совместно заботится о своих дочерях - 10-летней Айле и 12-летней Саванне.

Фото: Отем и Питер Филлипс (Getty Images)

С канадкой Отем Келли Питер Филлипс познакомился в Монреале на Гран-при "Формулы-1" в 2003 году. Интересно, что девушка поначалу даже не догадывалась, что перед ней внук королевы.

Их помолвка состоялась 28 июля 2007 года, а обвенчались они 17 мая 2008 года в Виндзорском замке.

43-летний Питер - сын дочери королевы Елизаветы II принцессы Анны. Филлипс - самый старший внук королевы, а его дочь Саванна - самая старшая из 11-ти правнуков Ее Величества.