Онук Єлизавети II розлучився з дружиною: що відомо

Таким чином, шлюб пари офіційно протримався 13 років (з травня 2008 року), але жити порізно Пітер і Отем стали ще в 2019-му.

Тепер же укладену ними угоду схвалили в суді, куди вони звернулися в травні цього року.

У своїй заяві вже колишнє подружжя назвало цей день сумним для обох. Вони далі будуть спільно дбати про своїх дочок - 10-річну Айлу і 12-річну Саванну.

Фото: Отем і Пітер Філліпс (Getty Images)

З канадкою Отем Келлі Пітер Філліпс познайомився в Монреалі на Гран-прі "Формули-1" в 2003 році. Цікаво, що дівчина спочатку навіть не здогадувалася, що перед нею онук королеви.

Їхні заручини відбулися 28 липня 2007 року, а повінчалися вони 17 травня 2008 року у Віндзорському замку.

43-річний Пітер - син дочки королеви Єлизавети II принцеси Анни. Філліпс - найстарший онук королеви, а його дочка Саванна - найстарша з 11-ти правнуків Її Величності.