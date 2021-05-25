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19-річна внучка Ротару засвітила нареченого зі списку Forbes

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Нью-Йорк, Вівторок 25 травня 2021 10:24
19-річна внучка Ротару засвітила нареченого зі списку Forbes Фото: Софія Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Світлана Мащенко

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко засвітила свого нареченого-мільйонера зі списку Forbes. Закохані більше не приховують своїх почуттів і демонструють публіці щасливі моменти, проведені разом.

Кадри з прогулянки з'явилися в Instagram дівчини.

У сторіс Соні з'явилися фото і відео з прогулянки по Манхеттену в Нью-Йорку, де живуть молоді люди. У місті тепло, тому вони вдягнені по літньому - на дівчині блакитна сукня, а на хлопцеві - футболка в тон.

19-річна внучка Ротару засвітила нареченого зі списку Forbes

Фото: Соня Євдокименко з нареченим (instagram.com/iamsofiaeve)

31-річного хлопця звуть Денис Жаданов, він українець і досяг великих висот у сфері IT-технологій. Він - віце-президент з маркетингу великої компанії. Чоловік входить до рейтингу американського Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Соня ж в Нью-Йорку освоює кар'єру моделі і попутно вчиться в школі дизайну Parsons.

19-річна внучка Ротару засвітила нареченого зі списку Forbes19-річна внучка Ротару засвітила нареченого зі списку Forbes

Фото: Соня Євдокименко з Денисом Жадановим (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина "розсекретила" свого коханого кілька місяців тому і на пальці Соні тоді помітили обручку. Не виключено, що Денис скоро стане частиною сім'ї Софії Михайлівни Ротару.

Відзначимо, що Софія кілька років зустрічалася з французьким бізнесменом Марком Дюменілом.

До слова, що різдвяні та новорічні свята Соня провела разом з родиною в Києві.

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