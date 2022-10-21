Внучатий племінник президента США Кеннеді воював в Україні в лавах Інтернаціонального легіону

Як зазначив Конор, про його участь у лавах українського війська в обороні нашої країни та протистояння російським окупантам так чи інакше стало б відомо, тому вирішив першим розповісти свою історію, щоб "витягти з неї максимум користі та спонукати інших до дії".

Конор Кеннеді (фото: instagram.com/jconorkennedy)

"Як і багатьох людей, мене глибоко зворушило те, що я побачив в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Український Інтернаціональний Легіон, я знав, що піду, і пішов до посольства, щоб записатися наступного дня", - йдеться у публікації.

Кеннеді зізнався, що ретельно приховував свою поїздку і свою особистість, не хотів говорити іншим військовим про свою спорідненість зі знаменитим президентом США, який загинув у Далласі у листопаді 1963 року внаслідок замаху. Про це знали лише дві людини - одна в Америці, а друга - його товариш по службі на фронті.

Джон Кеннеді в президентському лімузині за кілька хвилин до вбивства в Далласі 22 листопада 1963 року (архівне фото)

"Я не хотів, щоб моя сім'я або друзі хвилювалися, і я не хотів, щоб там ставилися до мене по-іншому", - пояснив він.

Конор до цього не мав жодного військового досвіду, але мав велике бажання приєднатися до захисників України: "я міг носити важкі предмети та швидко навчався".

"Я теж був готовий померти там. Тож незабаром вони погодилися відправити мене на північно-східний фронт", - розповів він.

В Україні Конор був недовго, але, як зізнається колишній легіонер ЗСУ, навіть за такий період часу він "багато побачив і багато чого відчув".

Конор Кеннеді (фото: instagram.com/jconorkennedy)

"Мені сподобалося бути солдатом, більше, ніж я очікував. Це страшно. Але життя просте, і нагорода за мужність і добру справу дуже значна. Мої друзі там знають, чому я мав повернутися додому. Я завжди буду в боргу перед ними за їх приклад. Я знаю, що мені пощастило, що я повернувся, але я також готовий знову взяти на себе всі ризики, на які ми пішли", - зазначає Кеннеді.

Він опублікував у мережі фото свого побратима з Міжнародного легіону Ніка, разом з яким був на полях битв.

Бойовий побратим Конора Кеннеді солдат Нік з написом на бронежилеті (фото: instagram.com/jconorkennedy)

Також Конор описав російську війну проти України та людей, з якими він зустрівся на передовій та за лінією фронту.

"Ця війна, як і всі інші, жахлива. Люди, яких я зустрів, були найсміливішими з усіх, кого я коли-небудь знав. Мої побратими-легіонери, які приїхали з різних країн, з різним походженням та ідеологією, - справжні борці за свободу. Як і громадяни, яких я дізнався, багато з яких втратили все у своїй довгій боротьбі проти олігархії та за демократичну систему", - йдеться у публікації.

Внучатий племінник Джона Кеннеді переконаний, що ця війна визначить долю демократії у цьому столітті. Крім того, він закликав не залишатися байдужими та "долучатися до легіону, допомагати на кордоні або відправляти медикаменти".

"Щодня хтось там жертвує всім заради міцного миру. Їх не можна просити діяти поодинці", - наголошує Конор.

Конор Кеннеді (фото: Steven Ferdman/Getty Images)