RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Внучатый племянник президента США Кеннеди воевал в Украине в рядах Интернационального легиона

Коллаж РБК-Украина: родственник американского президента Джона Кеннеди рассказал, как воевал в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине в составе Интернационального легиона ВСУ воевал Конор Кеннеди, 28-летний внук американского сенатора и 64-го генпрокурора Роберта Френсиса Кеннеди, внучатый племянник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

Об этом представитель знаменитой династии американских политических и государственных деятелей сам рассказал в Instagram.

Как отметил Конор, о его участии в рядах украинского войска в обороне нашей страны и противостоянии российским оккупантам так или иначе стало бы известно, поэтому решил первым рассказать свою историю, чтобы "извлечь из нее максимум пользы и побудить других к действию".

Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)

"Как и многих людей, меня глубоко тронуло то, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском Интернациональном Легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день", - говорится в публикации.

Кеннеди признался, что тщательно скрывал свою поездку и свою личность, не желал говорить другим военным о своем родстве со знаменитым президентом США, который погиб в Далласе в ноябре 1963 года в результате покушения. Об этом знали только два человека - один в Америке, а второй - его сослуживец на фронте.

Джон Кеннеди в президентском лимузине за несколько минут до убийства в Далласе 22 ноября 1963 года (архивное фото)

"Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, и я не хотел, чтобы там относились ко мне по-другому", - объяснил он.

У Конора до этого не было никакого военного опыта, но было большое желание присоединиться к защитникам Украины: "я мог носить тяжелые предметы и быстро учился".

"Я тоже был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", - рассказал он.

В Украине Конор был недолго, но, как признается бывший легионер ВСУ, даже за такой период времени он "многое увидел и многое прочувствовал".

Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)

"Мне понравилось быть солдатом, больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними за их пример. Я знаю, что мне повезло, что я вернулся, но я также готов снова взять на себя все риски, на которые мы пошли", - отмечает Кеннеди.

Он опубликовал в сети фото своего побратима из Интернационального легиона Ника, вместе с которым был на полях сражений.

Боевой побратим Конора Кеннеди солдат Ник с надписью на бронежилете (фото: instagram.com/jconorkennedy)

Также Конор описал российскую войну против Украины и людей, с которыми он встретился на передовой и за линией фронта.

"Эта война, как и все другие, ужасна. Люди, которых я встретил, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои побратимы-легионеры, приехавшие из разных стран, с разным происхождением и идеологией, - настоящие борцы за свободу. Как и граждане, которых я узнал, многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе против олигархии и за демократическую систему", - говорится в публикации.

Внучатый племянник Джона Кеннеди убежден, что эта война определит судьбу демократии в этом веке. Кроме того, он призвал не оставаться равнодушными и "присоединяться к легиону, помогать на границе или отправлять медикаменты".

"Каждый день кто-то там жертвует всем ради прочного мира. Их нельзя просить действовать в одиночку", - подчеркивает Конор.

Конор Кеннеди (фото: Steven Ferdman / Getty Images)

Напомним, ранее сын Игоря Пелыха Иван рассказал о задачах спецназа Интернациональной роты ВСУ на фронте.

Также перед этим командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров с позывным "Кит" в интервью "РБК-Украина" рассказал, кто из беларусов воюет в ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКеннедиВойна России против Украинылица войны