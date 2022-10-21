Внучатый племянник президента США Кеннеди воевал в Украине в рядах Интернационального легиона

В Украине в составе Интернационального легиона ВСУ воевал Конор Кеннеди, 28-летний внук американского сенатора и 64-го генпрокурора Роберта Френсиса Кеннеди, внучатый племянник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.
Об этом представитель знаменитой династии американских политических и государственных деятелей сам рассказал в Instagram.
Как отметил Конор, о его участии в рядах украинского войска в обороне нашей страны и противостоянии российским оккупантам так или иначе стало бы известно, поэтому решил первым рассказать свою историю, чтобы "извлечь из нее максимум пользы и побудить других к действию".
Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)
"Как и многих людей, меня глубоко тронуло то, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском Интернациональном Легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день", - говорится в публикации.
Кеннеди признался, что тщательно скрывал свою поездку и свою личность, не желал говорить другим военным о своем родстве со знаменитым президентом США, который погиб в Далласе в ноябре 1963 года в результате покушения. Об этом знали только два человека - один в Америке, а второй - его сослуживец на фронте.
Джон Кеннеди в президентском лимузине за несколько минут до убийства в Далласе 22 ноября 1963 года (архивное фото)
"Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, и я не хотел, чтобы там относились ко мне по-другому", - объяснил он.
У Конора до этого не было никакого военного опыта, но было большое желание присоединиться к защитникам Украины: "я мог носить тяжелые предметы и быстро учился".
"Я тоже был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", - рассказал он.
В Украине Конор был недолго, но, как признается бывший легионер ВСУ, даже за такой период времени он "многое увидел и многое прочувствовал".
Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)
"Мне понравилось быть солдатом, больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними за их пример. Я знаю, что мне повезло, что я вернулся, но я также готов снова взять на себя все риски, на которые мы пошли", - отмечает Кеннеди.
Он опубликовал в сети фото своего побратима из Интернационального легиона Ника, вместе с которым был на полях сражений.
Боевой побратим Конора Кеннеди солдат Ник с надписью на бронежилете (фото: instagram.com/jconorkennedy)
Также Конор описал российскую войну против Украины и людей, с которыми он встретился на передовой и за линией фронта.
"Эта война, как и все другие, ужасна. Люди, которых я встретил, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои побратимы-легионеры, приехавшие из разных стран, с разным происхождением и идеологией, - настоящие борцы за свободу. Как и граждане, которых я узнал, многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе против олигархии и за демократическую систему", - говорится в публикации.
Внучатый племянник Джона Кеннеди убежден, что эта война определит судьбу демократии в этом веке. Кроме того, он призвал не оставаться равнодушными и "присоединяться к легиону, помогать на границе или отправлять медикаменты".
"Каждый день кто-то там жертвует всем ради прочного мира. Их нельзя просить действовать в одиночку", - подчеркивает Конор.
Конор Кеннеди (фото: Steven Ferdman / Getty Images)
Напомним, ранее сын Игоря Пелыха Иван рассказал о задачах спецназа Интернациональной роты ВСУ на фронте.
Также перед этим командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров с позывным "Кит" в интервью "РБК-Украина" рассказал, кто из беларусов воюет в ВСУ.