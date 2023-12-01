"Вночі в мороз пішки йшли додому". На кордоні стався скандал через нові правила ввезення "гуманітарки"

З 1 грудня в Україні почали діяти нові правила ввезення гуманітарної допомоги , проте в перший день на кордоні стався гучний скандал. Річ у тому, що система перестала працювати, а допомогу - конфіскували.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: допис у Facebook волонтерки Олени Новікової, допис у Facebook голови благодійного фонду допомоги ЗСУ "Рій допомоги" Діани Ільницької, допис у Facebook голови фонду допомоги захисникам Vivakot Костянтина Кравця, коментар пресслужби Львівської митниці для сайту ТСН.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає про ситуацію на кордоні та що саме змінилося в правилах ввезення гуманітарної допомоги.

Скандал на кордоні

Олена розповідає, що вони другими в Україні проходили кордон за новою системою. Волонтерка написала до чатбота від Міністерства соціальної політики, щоб зареєструватися в системі.

Далі користувач повинен отримати унікальний код, за яким пропускають на митниці, проте сервіс уже не працював.

Коли дівчата зрозуміли, що із системою проблеми, митники почали проявляти агресію.

"Вони влаштували справжній пресинг дівчатам, довели до сліз, змушували скоріше надавати код. А сервак при цьому лежить наглухо. Логін не йде ні через що. Чат підтримки Мінсоцу морозиться. Прикордонники пресують двох дівчат посеред ночі", - пише Олена.

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У результаті на водійку наклали арешт, а машину забрали.

"У нас є п'ять діб, щоб забрати машину з кодом з системи, яка вмерла ще не народившись. Дівчат випхали в завірюху вночі в мороз пішки додому", - написала Новікова.

Волонтерок не пропустили на кордоні з "гуманітаркою" (фото: facebook.com/feyskiy)

При цьому вона не залишила спроб отримати унікальний код для пропуску, але система все одно не працює.

Нова система так і не запрацювала (фото: facebook.com/feyskiy)

З іншими випадками ситуація погіршилася

Голова благодійного фонду допомоги ЗСУ "Рій допомоги" Діана Ільницька також опинилася на кордоні. Польська сторона їх пропустила, а на українській сказали чекати на нову зміну о восьмій ранку.

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Голова фонду допомоги захисникам Vivakot Костянтин Кравець також написав, що система не працює.

"Митниця не може відкрити реєстр Мінсоцу. База просто впала… І головна претензія до тих фахівців з Мінсоцу які так запускають продакшн. Ми в реєстр додалися 29.11.23 року. Номер ЄР2035. А в реєстрі митниці крайній номер 16ХХ за серпень цього року. База не синхронізується!" - розповів він.

Костянтин також додав, що їм запропонували переночувати в автівках до дев'ятої ранку, поки митниця розв'язує це питання.

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Що кажуть у митниці

У пресслужбі Львівської митниці заявили у протоколах відсутня інформація про вилучення будь-якого транспортного засобу 1 грудня, хоча співробітники й бачили допис Олени Новікової.

За словами речниці Тетяни Самотій, волонтерка поки не відповідає на повідомлення, тому немає можливості дізнатися, на якому саме пункті пропуску стався інцидент.

"У нас дуже багато пунктів пропуску. Зараз ми збираємо інформацію про те, скільки впродовж останніх 12 годин було пропущено машин, скільки здійснено оформлень. Найближчим часом ми її оприлюднимо", - сказала речниця.

Виконувач обов'язків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік припустив, що публікація Новікової схожа на підготовлену акцію.

"Ніхто на моє прохання зі мною на зв'язок не виходить, з тих у кого є подробиці. За ніч жодного транспортного засобу не конфісковано. Як будуть подробиці, я відразу повідомлю. Поки більше схоже на підготовлену акцію. Заздалегідь зроблені пости і підготовлений без конкретних даних текст", - сказав Кузнік.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

В Україні почала працювати автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги з переліком товарів, яка має спростити процес проходження кордону.

За допомогою платформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги" організації повинні зареєструватися, авторизуватися, сформувати та подати декларацію.

Цю декларацію отримує митниця, яка присвоює документові унікальний код. Саме за ним на кордоні повинні пропускати вантаж.

Після заповнення декларації потрібно ввезти "гуманітарку" протягом 30 днів.

До слова такі зміни до правил ввезення допомоги ухвалили ще у вересні 2023 року.