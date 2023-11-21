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Українські водії розповіли, що відбувається на кордоні з Польщею: всі вже на межі

Польща, Вівторок 21 листопада 2023 12:15
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Українські водії розповіли, що відбувається на кордоні з Польщею: всі вже на межі Фото: Блокада кордону Польщі та України продовжується (Rafał Mekler Х)
Автор: Людмила Жукова

На українському пункті пропуску з Польщею застрягло близько 3000 автомобілів, оскільки польські перевізники продовжують блокаду трьох КПП. Протестувальники пропускають по одній машині на годину. Українські фури розтягнулися на кілька кілометрів.

Що відчувають водії з України, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сюжет ТСН.

Що відбувається зараз на кордоні

Українські водії об'єдналися і кажуть, що запаси провізії у них добігають кінця. Приготувати їжу в машині можна не у всіх автівках.

"У мене немає можливості приготувати їжу тут, хоча я тут уже три дні. Допомагають інші", - розповів один із водіїв.

Інші водії авто свідчать, що готують самі собі. Тут і сало, вареники, зажарка.

Українські перевізники намагалися переконати протестувальників пропускати більше машин - але всі зусилля виявилися марними.

Нашим водіям допомагають небайдужі люди, їм привезли гуманітарну допомогу, воду, їжу.

"На підвозили їжу навіть сім'ї з дітьми. Борщ був, чай", - розповідає один із водіїв на КПП Рава-Руська.

В напрямку пропускного пункту "Рава-Руська", попри обіцянки пропускати, стоїть критичний імпорт, вантажівки з паливом і автогазом.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею.

Більш детально про блокаду кордону Польщі з Україною перевізниками можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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