Експерт розповів, як блокування польського кордону вплине на ціни в Україні
Польські перевізники блокують українські вантажівки на кордоні, адже бояться конкуренції з більш дешевими послугами перевізників з України. Але блокування кордону не вплине на ціноутворення в нашій державі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на УНН.
Що буде з цінами в Україні
Експерт Олег Пендзин повідомив, що через блокаду ціни в Україні на продовольство не зростуть.
"Ми повністю забезпечуємо себе продовольством. За імпортом у нас є дуже невеликий перелік товарів, які ми споживаємо, - це екзотичні фрукти: цитрусові, лимони, банани; морожена риба; сіль. Все інше ми виготовляємо у себе в країні", - пояснив Пендзин.
За словами економіста, не подорожчає і бензин, тому що основні постачання здійснюються залізницею.
"Пально-мастильні матеріали здебільшого йдуть у нас залізницею. Автомобільним транспортом переважно їде скраплений газ. І щодо скрапленого газу дійсно є питання - він виріс у ціні, адже по ньому є дефіцит", - зауважив Пендзин.
А от з побутовою хімією та предметами довгострокового використання можуть виникнути певні складнощі, але тривати це буде недовго.
"Ми маємо певні запаси (побутової хімії, електротоварів) на складах. Якщо би це блокування було місяці 3-4, то, напевно, ми би це відчули. Поки що ми більш менш спокійно реагуємо на ці речі, через наявність залишків на складах. Це стосується і будівельних сумішей та матеріалів, які їдуть з тієї ж самої Польщі", - наголосив Пендзин.
Ба більше економіст висловив думку, що польська блокада триватиме не більше 2 тижнів.
Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною розпочалася 7 листопада. Наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України.
До речі, українські водії розповіли, що відбувається на кордоні з Польщею.
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