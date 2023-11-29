ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт розповів, як блокування польського кордону вплине на ціни в Україні

Середа 29 листопада 2023 09:49
UA EN RU
Експерт розповів, як блокування польського кордону вплине на ціни в Україні Фото: Як впливає блокування кордону з Польщею на ціни в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Польські перевізники блокують українські вантажівки на кордоні, адже бояться конкуренції з більш дешевими послугами перевізників з України. Але блокування кордону не вплине на ціноутворення в нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на УНН.

Що буде з цінами в Україні

Експерт Олег Пендзин повідомив, що через блокаду ціни в Україні на продовольство не зростуть.

"Ми повністю забезпечуємо себе продовольством. За імпортом у нас є дуже невеликий перелік товарів, які ми споживаємо, - це екзотичні фрукти: цитрусові, лимони, банани; морожена риба; сіль. Все інше ми виготовляємо у себе в країні", - пояснив Пендзин.

За словами економіста, не подорожчає і бензин, тому що основні постачання здійснюються залізницею.

"Пально-мастильні матеріали здебільшого йдуть у нас залізницею. Автомобільним транспортом переважно їде скраплений газ. І щодо скрапленого газу дійсно є питання - він виріс у ціні, адже по ньому є дефіцит", - зауважив Пендзин.

А от з побутовою хімією та предметами довгострокового використання можуть виникнути певні складнощі, але тривати це буде недовго.

"Ми маємо певні запаси (побутової хімії, електротоварів) на складах. Якщо би це блокування було місяці 3-4, то, напевно, ми би це відчули. Поки що ми більш менш спокійно реагуємо на ці речі, через наявність залишків на складах. Це стосується і будівельних сумішей та матеріалів, які їдуть з тієї ж самої Польщі", - наголосив Пендзин.

Ба більше економіст висловив думку, що польська блокада триватиме не більше 2 тижнів.

Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною розпочалася 7 листопада. Наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України.

До речі, українські водії розповіли, що відбувається на кордоні з Польщею.

Читайте також, які продукти можуть зникнути з полиць магазинів в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни в Україні Блокада вантажів РФ и України