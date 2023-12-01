"Ночью в мороз пешком шли домой". На границе произошел скандал из-за новых правил ввоза "гуманитарки"

С 1 декабря в Украине начали действовать новые правила ввоза гуманитарной помощи , однако в первый день на границе произошел громкий скандал. Дело в том, что система перестала работать, а помощь - конфисковали.

При подготовке материала использовались источники: пост в Facebook волонтерки Елены Новиковой, пост в Facebook главы благотворительного фонда помощи ВСУ "Рій допомоги" Дианы Ильницкой, пост в Facebook главы фонда помощи защитникам Vivakot Константина Кравца, комментарий прессслужбы Львовской таможни для сайта ТСН.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает о ситуации на границе и что именно изменилось в правилах ввоза гуманитарной помощи.

Скандал на границе

Елена рассказывает, что они вторые в Украине проходили границу по новой системе. Волонтер написала в чат-бот от Министерства социальной политики, чтобы зарегистрироваться в системе.

Далее пользователь должен получить уникальный код, по которому его пропускают на таможне, однако сервис уже не работал.

Когда девушки поняли, что с системой проблемы, таможенники начали проявлять агрессию.

"Они устроили настоящий прессинг девушкам, довели до слез, заставляли скорее предоставлять код. А сервак при этом лежит наглухо. Логин не идет ни из-за чего. Чат поддержки Минсоца морозится. Пограничники прессуют двух девушек посреди ночи", - пишет Елена.

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В результате на водителя наложили арест, а машину забрали.

"У нас есть пять суток, чтобы забрать машину с кодом из системы, которая умерла еще не родившись. Девушек вытолкали в метель ночью в мороз пешком домой", - написала Новикова.

Волонтерок не пропустили на границе с "гуманитаркой" (фото: facebook.com/feyskiy)

При этом она не оставила попытки получить уникальный код для пропуска, но система все равно не работает.

Новая система так и не заработала (фото: facebook.com/feyskiy)

С другими случаями ситуация усугубилась

Глава благотворительного фонда помощи ВСУ "Рій допомоги" Диана Ильницкая также оказалась на границе. Польская сторона их пропустила, а на украинской сказали ждать новой смены в восемь утра.

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Глава фонда помощи защитникам Vivakot Константин Кравец также написал, что система не работает.

"Таможня не может открыть реестр Минсоца. База просто упала… И главная претензия к тем специалистам с Минсоца, которые так запускают продакшн. Мы в реестр добавились 29.11.23 года. Номер ЕР2035. А в реестре таможни крайний номер 16ХХ за август этого года. База не синхронизируется!" - рассказал он.

Константин также добавил, что им предложили переночевать в автомобилях до девяти утра, пока таможня решает этот вопрос.

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Что говорят в таможне

В пресс-службе Львовской таможни заявили в протоколах отсутствует информация об изъятии какого-либо транспортного средства 1 декабря, хотя сотрудники и видели пост Елены Новиковой.

По словам спикера Татьяны Самотий, волонтер пока не отвечает на сообщение, поэтому нет возможности узнать, на каком именно пункте пропуска произошел инцидент.

"У нас очень много пунктов пропуска. Сейчас мы собираем информацию о том, сколько за последние 12 часов было пропущено машин, сколько осуществлено оформлений. В ближайшее время мы ее опубликуем", - сказала спикер.

Исполняющий обязанности начальника Львовской таможни Андрей Кузник предположил, что публикация Новиковой похожа на подготовленную акцию.

"Никто по моей просьбе со мной на связь не выходит, из тех у кого есть подробности. За ночь ни одного транспортного средства не конфисковано. Как будут подробности, я сразу сообщу. Пока больше похоже на подготовленную акцию. Заранее сделаны посты и подготовлен без конкретных данных текст", - сказал Кузник.

Новые правила ввоза гуманитарной помощи

В Украине начала работать автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи с перечнем товаров, который должен упростить процесс прохождения границы.

Посредством платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации обязаны зарегистрироваться, авторизоваться, сформировать и подать декларацию.

Эту декларацию получает таможня, присваивающая документу уникальный код. Именно за ним на границе должны пропускать груз.

После заполнения декларации нужно ввезти "гуманитарку" в течение 30 дней.

К слову, такие изменения к правилам ввоза помощи приняли еще в сентябре 2023 года.