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ВНО в Украине в условиях карантина: как выпускники будут сдавать экзамены

STYLERЖизнь    09.05.2020 - 13:55
ВНО в Украине в условиях карантина: как выпускники будут сдавать экзамены
ВНО в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Школьникам придется пройти тестирование совершенно по новым правилам

ЗНО в Украине в 2020 году пройдет в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Школьники младших и средних классов в этом учебном году уже не вернутся за парты, а в новом учебном году начнут обучение с повторения пройденного материала.

В Министерстве образования и науки приняли решение не отменять внешнее независимое оценивание знаний для выпускников. Точной даты проведения ВНО пока еще нет, но есть уже приблизительный план того, как это будет осуществляться.

Как рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телеканала "1+1", всем участникам ВНО будут измерять температуру. Помещения, где будут проводить ВНО, будут тщательно дезинфицировать.

Будут кардинальные изменения в логистике, так как понадобится больше аудиторий, больше педагогов и инструкторов, которые будут проводить тестирование. В каждой аудитории в этом году будет находиться намного меньше участников.

Для учителей и инструкторов будут предусмотрены дополнительные методы защиты. Из всех правил, что были ранее, останутся традиционными только те, что касаются участников ВНО: присутствие участника в пункте тестирования, соответствующий контроль личности, контроль выполнения работы.

Дистанция между участниками должна соблюдаться на уровне 1,5 -2 метра, а все участники обязательно должны быть в масках. Всех аудитории будут обеспечены антисептиками.

По предварительным данным, ВНО состоится с 25 июня по 17 июня – это при условии, что карантин снимут до начала июня. Если карантин продлят – то ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут сдавать ВНО те, кто переболел коронавирусом или контактировал с больными.

Теги Новости Украины ВНОвыпускники
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