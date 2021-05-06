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ВНО в Украине могут отменить: кто-то заинтересован в денежных правилах вступления в вузы

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 13:32
ВНО в Украине могут отменить: кто-то заинтересован в денежных правилах вступления в вузы ВНО в Украине могут отменить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине отмена ВНО может привести к возвращению коррупции во время вступительных экзаменов.

Об этом УНИАН рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Во-первых, я крайне негативно отношусь к идее отмены ВНО. Это означало бы чрезвычайно высокие риски возврата коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования", - озвучил свою позицию Горбачев.

Он отметил, что действительно идея отмены ВНО существует.

"Во-вторых. Да, опасность отмены ВНО существует. Это не теория заговора и не поиск "зрады": такие попытки были и есть с самого момента внедрения ВНО. В прошлом году, например, было абсолютно нелогично и необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о подготовке решения отменить внешнее независимое оценивание вообще. Думаю, только просто оглушительный общественный резонанс и общественное сопротивление, когда эта информация стала известна, не позволили это сделать", - рассказал обмудсмен.

Он считает, что отмена оценивания выгодна некоторым людям.

"На самом деле, ВНО под постоянной атакой, потому что определенная категория людей заинтересована установить денежные правила поступления в учреждения высшего образования. Надо не проглядеть их очередных попыток", - резюмировал Горбачев.

Как мы писали ранее, киевским школьникам рассказали, продлят ли учебный год из-за карантина.

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