Киевским школьникам рассказали, продлят ли учебный год из-за карантина

Киевские школьники будут заканчивать учебный год в положенное время без изменений.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Она напомнила, что учебный год, согласно законодательству продлится до 1 июля.

"Здесь немножко все запутались. Учебный год, согласно законодательству, продлится до 1 июля. Здесь нет ничего нового. Это было заложено в законе, который был принят в 2020 году. Значит, учебный год должен длиться до 1 июля. Но июнь - это другой месяц для учебных заведений", - рассказала Фиданян.

По словам чиновницы, ничего нового в этом году из-за карантина не будет.

"В июне продолжается государственная итоговая аттестация для выпускных классов, к которым имеют отношение и девятые классы, и четвертые, которые в этом году освобождены от государственной итоговой аттестации. А также государственная итоговая аттестация в виде ВНО для 11-х классов. В связи с тем, что проходит ряд таких мероприятий, а раньше, еще до COVID-19, были пришкольные лагеря - первые две недели дети могли их посещать, то учебный год и заканчивался обычно до 1 июля. Ничего нового в этом году нет", - отметила Фиданян.

Школьники просидят за партами до 28 мая.

"С 31 мая до 11 июня мы рекомендовали учебным заведениям проводить групповые индивидуальные занятия в случае необходимости - или подтянуть ребенка по знаниям, или развивать его знания по определенному предмету", - добавила Фиданян.