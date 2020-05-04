Явно переборщила: Меган Маркл накричала на помощника Кейт Миддлтон

Меган Маркл давно "прославилась" своими выходками на весь мир. Однажды она накричала на помощников Кейт Миддлтон, о чем рассказывается в книге Тома Куинна "Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл". Об этом информирует Daily Mail.

Книга была написана по воспоминаниям слуг, которые работали во дворце. Много внимания в ней уделено герцогине Сассекской. Отмечается, что она оставила ощутимый след перед тем как покинуть Великобританию.

"Как и многие люди, не привыкшие иметь дело со слугами, Меган переборщила со властностью. С одной стороны, она хотела быть похожей на "народную принцессу" Диану, а с другой стороны желала, чтобы люди становились перед ней по стойке смирно по щелчку пальцев", - говорится в книге.

Так, Меган однажды накричала на помощника Кейт Миддлтон и после этого инцидента отношения между герцогинями резко охладели. В книге говорится также, что Меган нелегко было смириться с мыслью, что ее муж никогда не станет королем страны, а их статус никогда не будет равен статусу Уильяма и Кейт.

Бывшую актрису также беспокоило, что к ней могут относиться недостаточно уважительно из-за того, что она наполовину афроамериканка, и к тому же разведена.

Напомним, что Меган Маркл раскритиковали за опрометчивое решение.

Мы писали, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".

А также сообщали о том, что Меган Маркл планирует дать большое интервью, в котором поведает поклонникам о своей жизни. Этот шаг сравнивают с интервью принцессы Дианы 1995 года, которое на тот момент шокировало общественность.