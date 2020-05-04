Явно переборщила: Меган Маркл накричала на помічника Кейт Міддлтон

Меган Маркл давно "прославилася" своїми витівками на весь світ. Одного разу вона накричала на помічників Кейт Міддлтон, про що розповідається в книзі Тома Куїнна "Кенсінгтонський палац: інтимні мемуари від королеви Марії до Меган Маркл". Про це інформує Daily Mail.

Книга була написана за спогадами слуг, які працювали в палаці. Багато уваги в ній приділено герцогині Сасекській. Зазначається, що вона залишила відчутний слід перед тим як покинути Великобританію.

"Як і багато людей, які не звикли мати справу зі слугами, Меган переборщила з владністю. З одного боку, вона хотіла бути схожою на "народну принцесу" Діану, а з іншого боку бажала, щоб люди ставали перед нею по струнко, коли вона забажає", - йдеться в книзі.

Так, Меган одного разу накричала на помічника Кейт Міддлтон і після цього інциденту відносини між герцогинями різко охолонули. У книзі йдеться також, що Меган нелегко було змиритися з думкою, що її чоловік ніколи не стане королем країни, а їх статус ніколи не буде рівний статусу Вільяма і Кейт.

Колишню актрису також турбувало, що до неї можуть ставитися недостатньо шанобливо через те, що вона наполовину афроамериканка, і до того ж розлучена.

Нагадаємо, що Меган Маркл розкритикували за необачне рішення.

Ми писали, що Меган Маркл отримала "яскраву" характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

А також повідомляли про те, що Меган Маркл планує дати велике інтерв'ю, в якому повідає шанувальникам про своє життя. Цей крок порівнюють з інтерв'ю принцеси Діани 1995 року, яке на той момент шокувало громадськість.