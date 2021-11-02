ВНО 2022: заданий будет меньше, но и время на их решение сократится

По большинству предметов структура тестов не изменилась. Но изменения коснулись теста ВНО по математике и химии.

Что изменилось

В тесте профильного уровня по математике теперь будет 32 задания вместо 34, как было ранее. Также уменьшено время, которое отводится на решение - с 210 до 180 минут.

В тесте по химии также будет меньше заданий - 50 вместо 52.

Даты проведения пробного тестирования

В Украине в 2022 году пробное ВНО пройдет 19 и 26 марта.

19 марта тесты пройдут:

по украинскому языку,

по украинской литературе.

26 марта тесты пройдут:

по истории Украины,

по математике,

по биологии,

по географии,

по физике,

по химии,

по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский).

Отметим, что зарегистрироваться на пробное ВНО можно с 5 по 22 января 2022 года.