UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВНО 2022: заданий будет меньше, но и время на их решение сократится

Автор: Роман Мирончук

Украинский центр оценивания качества образования утвердил характеристики сертификационных работ внешнего независимого оценивания (ВНО), которые определяют особенности тестов по каждому предмету в 2022 году.

Об этом сообщает osvita.ua.

По большинству предметов структура тестов не изменилась. Но изменения коснулись теста ВНО по математике и химии.

Что изменилось

В тесте профильного уровня по математике теперь будет 32 задания вместо 34, как было ранее. Также уменьшено время, которое отводится на решение - с 210 до 180 минут.

В тесте по химии также будет меньше заданий - 50 вместо 52.

Даты проведения пробного тестирования

В Украине в 2022 году пробное ВНО пройдет 19 и 26 марта.

19 марта тесты пройдут:

  • по украинскому языку,
  • по украинской литературе.

26 марта тесты пройдут:

  • по истории Украины,
  • по математике,
  • по биологии,
  • по географии,
  • по физике,
  • по химии,
  • по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский).

Отметим, что зарегистрироваться на пробное ВНО можно с 5 по 22 января 2022 года.

Напомним, в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году.

Мы также писали о том, что киевлянин набрал максимальные 200 баллов по трем предметам на ВНО.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНО