ЗНО 2022: завдань буде менше, але і час на їх вирішення скоротиться

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які визначають особливості тестів з кожного предмета у 2022 році.
Про це повідомляє osvita.ua.
За більшістю предметів структура тестів не змінилася. Але зміни торкнулися тесту ЗНО з математики та хімії.
У тесті профільного рівня з математики тепер буде 32 завдання замість 34, як було раніше. Також зменшено час, який відводиться на рішення - з 210 до 180 хвилин.
У тесті з хімії також буде менше завдань - 50 замість 52.
В Україні у 2022 році пробне ЗНО пройде 19 і 26 березня.
19 березня тести пройдуть:
26 березня тести пройдуть:
Зазначимо, що зареєструватися на пробне ЗНО можна з 5 по 22 січня 2022 року.
Нагадаємо, в Україні затвердили умови вступу до вузів у 2022 році.
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