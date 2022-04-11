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ВНО 2022 по математике и украинскому языку: какими будут задания, структура и система оценивания

Фото: Как пройдет ВНО по математике и украинском языку (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

ВНО в Украине в 2022 году пройдет по упрощенной системе, и абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест по трем предметам – математике, украинскому языку и истории Украины.

В Украинском Центре оценивания качества образования рассказали, по каким правилам будут проходить тесты по украинскому языку и математике.

Украинский язык

В тесте не будет заданий по украинской литературе и все задания тестового блока будут состоять из действующей программы ВНО.

  • Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.
  • Лексикология. Фразеология.
  • Построение слова. Словотворчество.
  • Морфология
  • Синтаксис
  • Стилистика (меньше вопросов)
  • Развитие речи (меньше вопросов)

Всего в блоке будет 20 вопросов: 15 вопросов с выбором одного правильного ответа из 4 или 5 вариантов и 5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 логических пары).

За каждый правильный ответ в заданиях с выбором правильного ответа будет начислено по 1 баллу. В заданиях с логическими парами – по 1 балу за каждую правильно указанную пару. Общая максимальная сумма баллов за тест по украинскому я зыку – 35 баллов.

Результаты каждого блока потом будут переведены в шкалу 100-200 баллов.

Математика

Все задания в тесте будут отвечать действующей программе ВНО по математике. Она охватывает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе.

  • Числа и выражения
  • Уравнения, неравенства и их системы
  • Функции
  • Вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков.
  • Планиметрия
  • Стереометрия

Всего будет в блоке 20 заданий: 14 с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов, 4 задачи на установление соответствия (по 3 логических пары) и 2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи). Задач открытой формы с развернутым ответом в этом году не будет.

За правильный ответ на задание с выбором – по 1 баллу, за каждую логическую пару – по 1 баллу, за задачи – 2 балла. В целом за блок по математике можно максимально получить 30 баллов.

Напомним, ранее мы писали о том, как зарегистрироваться на прохождение теста по ВНО в 2022 году.

А также рассказывали, как будет проходить ВНО в 2022 году и вступительная кампания.

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ВНОВНО 2022