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Как зарегистрироваться на мультипредметный тест ВНО до 19 апреля: инструкция

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 10:05
Как зарегистрироваться на мультипредметный тест ВНО до 19 апреля: инструкция Фото: Как зарегистрироваться для сдачи теста на ВНО (dp ua)
Автор: Анна Шиканова

Министерство образования и науки Украины продлило регистрацию на участие в национальном мультипредметном тесте до 19 апреля. Этот тест в 2022 году заменит ВНО.

Как зарегистрироваться на участие в мультипредметном тесте – рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Выпускникам школ, ученикам лицеев и гимназий, студентам колледжей и будущим абитуриентам с оккупированных территорий нужно заполнить регистрационные карточки.

Если у вас уже есть сертификат участника ВНО, то нужно зайти на свою информационную страничку (номер и пин-код для входа – на сертификате). Там вы получите всю информацию для дальнейших действий.

Если сертификата нет – ожидайте сообщение от УЦОКО о том, как получить номер и пин-код для входа на свою информационную страничку.

Участников просят воздержаться от повторного формирования карточек. А также в УЦОКО рассказали, кто является потенциальным участником вступительных тестов в заведения высшего образования:

  • Те, кто заполнил регистрационную карточку
  • Те, кто собрал пакет регистрационных документов, отдали его руководителям заведений образования
  • Те, кто самостоятельно собрал регистрационные документы и отправил в один из региональных центров оценивания качества образования

Если сертификата участника ВНО нет

Если вы ранее не зарегистрировались для участия в ВНО и не создавали регистрационную карточку, то вы успеете это сделать до 19 апреля.

Переходите по этой ссылке и внесите внимательно все необходимые данные:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Дата рождения, серия (при наличии), номер паспортного документа
  • Номер мобильного телефона

Все данные очень важны не только для участия в тестировании, но и для подачи документов на вступление.

Хотя в 2022 году отменили итоговую аттестацию, в регистрационной карте есть поля для выбора предметов ВНО/ГИА – их тоже нужно заполнить.

Если есть такая возможность, распечатайте свою регистрационную карточку и заполните от руки заявление об участии в тестировании, добавьте копию паспортного документа, при необходимости – медицинскую выписку о необходимости создать для вас специальные условия для прохождения теста, и передайте руководителю заведения образования, где проходите сейчас обучение.

Если такой возможности сейчас нет, то в УЦОКО утверждают, что достаточно сформировать регистрационную карточку.

После регистрации должна поступить информация от УЦОКО о том, как узнать номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией.

Если нет возможности воспользоваться средствами почтовой связи, документы можно отправить на электронный адрес Винницкого РЦОКО [email protected]

В теме письма укажите: Фамилия_регистрационные документы.

Если у вас есть сертификаты за 2019-2021 год и вы планируете с ними поступать в этом году – сформируйте регистрационную карточку и до 19 апреля отправьте комплект документов в Винницкий РЦОКО. Механизм поступления для таких абитуриентов еще находится в обработке.

Отказаться от прохождения тестирования можно будет на своей информационной странице – в мае 2022 года.

Также в УЦОКО рекомендуют поступающим из оккупированных территорий сформировать, по возможности, регистрационную карточку. В ведомстве подчеркивают, что безопасность детей – в первую очередь. Также карточку могут заполнить родственники или друзья.

Подтверждение о прохождении упрощенного ВНО

В мае зарегистрированные для участия для прохождения теста, должны будут подтвердить свое желание сдать мультипредметный тест – на своей информационной странице. А также сообщить организаторам о том, где и в какой регионе поступающий будет находиться в июле, во время прохождения теста.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будет в 2022 году проходить упрощенная вступительная компания и ВНО.

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