ЗНО 2022 з математики та української мови: якими будуть завдання, структура та система оцінювання

Українська мова

У тесті не буде завдань з української літератури й всі завдання тестового блоку складатимуться з чинної програми ЗНО.

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Лексикологія. Фразеологія.

Побудова слова. Словотворчість.

Морфологія

Синтаксис

Стилістика (менше питань)

Розвиток мови (менше питань)

Всього в блоці буде 20 питань: 15 питань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів і 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 логічних пари).

За кожну правильну відповідь у завданнях з вибором правильної відповіді буде нараховано по 1 балу. У завданнях з логічними парами - по 1 балу за кожну правильно зазначену пару. Загальна максимальна сума балів за тест з української мови-35 балів.

Результати кожного блоку потім будуть переведені в шкалу 100-200 балів.

Математика

Всі завдання в тесті відповідатимуть чинній програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри та геометрії, які вивчалися в шкільному курсі.

Числа і вирази

Рівняння, нерівності та їх системи

Функція

Імовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм і графіків.

Планіметрія

Стереометрія

Всього буде в блоці 20 завдань: 14 з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів, 4 завдання на встановлення відповідності (по 3 логічних пари) і 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання). Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю цього року не буде.

За правильну відповідь на завдання з вибором - по 1 балу, за кожну логічну пару – по 1 балу, за завдання – 2 бали. В цілому за блок з математики можна максимально отримати 30 балів.