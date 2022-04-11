ВНО 2022 по математике и украинскому языку: какими будут задания, структура и система оценивания
ВНО в Украине в 2022 году пройдет по упрощенной системе, и абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест по трем предметам – математике, украинскому языку и истории Украины.
В Украинском Центре оценивания качества образования рассказали, по каким правилам будут проходить тесты по украинскому языку и математике.
Украинский язык
В тесте не будет заданий по украинской литературе и все задания тестового блока будут состоять из действующей программы ВНО.
- Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.
- Лексикология. Фразеология.
- Построение слова. Словотворчество.
- Морфология
- Синтаксис
- Стилистика (меньше вопросов)
- Развитие речи (меньше вопросов)
Всего в блоке будет 20 вопросов: 15 вопросов с выбором одного правильного ответа из 4 или 5 вариантов и 5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 логических пары).
За каждый правильный ответ в заданиях с выбором правильного ответа будет начислено по 1 баллу. В заданиях с логическими парами – по 1 балу за каждую правильно указанную пару. Общая максимальная сумма баллов за тест по украинскому я зыку – 35 баллов.
Результаты каждого блока потом будут переведены в шкалу 100-200 баллов.
Математика
Все задания в тесте будут отвечать действующей программе ВНО по математике. Она охватывает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе.
- Числа и выражения
- Уравнения, неравенства и их системы
- Функции
- Вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков.
- Планиметрия
- Стереометрия
Всего будет в блоке 20 заданий: 14 с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов, 4 задачи на установление соответствия (по 3 логических пары) и 2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи). Задач открытой формы с развернутым ответом в этом году не будет.
За правильный ответ на задание с выбором – по 1 баллу, за каждую логическую пару – по 1 баллу, за задачи – 2 балла. В целом за блок по математике можно максимально получить 30 баллов.
Напомним, ранее мы писали о том, как зарегистрироваться на прохождение теста по ВНО в 2022 году.
А также рассказывали, как будет проходить ВНО в 2022 году и вступительная кампания.