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ЗНО 2022 з математики та української мови: якими будуть завдання, структура та система оцінювання

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Понеділок 11 квітня 2022 15:52
ЗНО 2022 з математики та української мови: якими будуть завдання, структура та система оцінювання Фото: Як пройде ЗНО з математики та української мови (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

ЗНО в Україні у 2022 році пройде за спрощеною системою, і абітурієнти складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів – математики, української мови та історії України.

В Українському Центрі оцінювання якості освіти розповіли, за якими правилами проходитимуть тести з української мови та математики.

Українська мова

У тесті не буде завдань з української літератури й всі завдання тестового блоку складатимуться з чинної програми ЗНО.

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
  • Лексикологія. Фразеологія.
  • Побудова слова. Словотворчість.
  • Морфологія
  • Синтаксис
  • Стилістика (менше питань)
  • Розвиток мови (менше питань)

Всього в блоці буде 20 питань: 15 питань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів і 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 логічних пари).

За кожну правильну відповідь у завданнях з вибором правильної відповіді буде нараховано по 1 балу. У завданнях з логічними парами - по 1 балу за кожну правильно зазначену пару. Загальна максимальна сума балів за тест з української мови-35 балів.

Результати кожного блоку потім будуть переведені в шкалу 100-200 балів.

Математика

Всі завдання в тесті відповідатимуть чинній програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри та геометрії, які вивчалися в шкільному курсі.

  • Числа і вирази
  • Рівняння, нерівності та їх системи
  • Функція
  • Імовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм і графіків.
  • Планіметрія
  • Стереометрія

Всього буде в блоці 20 завдань: 14 з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів, 4 завдання на встановлення відповідності (по 3 логічних пари) і 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання). Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю цього року не буде.

За правильну відповідь на завдання з вибором - по 1 балу, за кожну логічну пару – по 1 балу, за завдання – 2 бали. В цілому за блок з математики можна максимально отримати 30 балів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зареєструватися на проходження тесту з ЗНО у 2022 році.

А також розповідали, як проходитиме ЗНО у 2022 році та вступна кампанія.

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