Внезапно: дерзкий олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко

Люк Кэмпбелл хочет сразиться с Василием Ломаченко. Поклонники боксера считают это плохой идеей
Василий Ломаченко может выйти в ринг с британским легковесом Люком Кэмпбеллом - победитель многих международных турниров и чемпион летних Олимпийских игр 2012 неожиданно бросил вызов украинцу.
В своем Twitter-аккаунте Кэмпбелл поздравил Ломаченко с недавней победой над Энтони Кроллой и отметил, что два золотых медалиста Олимпиады просто обязаны встретиться на профессиональном ринге (Василий Ломаченко - двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов).
"Отважный Кролла смело сражался, но Лома показал свой класс. Олимпийский золотой медалист против олимпийского золотого медалиста определенно должны встретиться друг с другом на ринге", - написал Люк.
Люк Кэмпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)
Пользователи социальных сетей поражены смелостью британца, но почти все уверены, что у него нет шансов в бою с украинским чемпионом.
"Перестань, Люк!" - обратился к спортсмену один юзер.
"Приятель, ты будешь повержен еще до конца первого раунда", - считает другой.
"Вы получите самое лучшее избиение в своей жизни:) Будьте осторожны с желаниями", - написал третий.
Люк Кэмпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)
Также пользователи из Британии считают, что Ломаченко на сегодняшний день нет равных.
"Организаторы боксерских поединков должны посмотреть на матчи Ломаченко внимательно. Кролла не должен был быть на одном ринге с Ломаченко - это было опасно для его жизни. 1/500 в букмекерских конторах - цифры говорят сами за себя. Бойцам нужна дополнительная защита в боях с Ломо", - написал Роберт Стивен.
Отметим, что вне бокса 31-летний Люк Кэмпбелл принимал участие в популярном британском шоу "Танцы на льду", где занял третье место. Он женат, есть двое сыновей.
Люк Кэмпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)
Ранее мы писали о том, что Ломаченко заинтриговал заявлением про свой следующий бой.