Внезапно: дерзкий олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко

Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Люк Кэмпбелл хочет сразиться с Василием Ломаченко. Поклонники боксера считают это плохой идеей

Василий Ломаченко может выйти в ринг с британским легковесом Люком Кэмпбеллом - победитель многих международных турниров и чемпион летних Олимпийских игр 2012 неожиданно бросил вызов украинцу.

В своем Twitter-аккаунте Кэмпбелл поздравил Ломаченко с недавней победой над Энтони Кроллой и отметил, что два золотых медалиста Олимпиады просто обязаны встретиться на профессиональном ринге (Василий Ломаченко - двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов).

"Отважный Кролла смело сражался, но Лома показал свой класс. Олимпийский золотой медалист против олимпийского золотого медалиста определенно должны встретиться друг с другом на ринге", - написал Люк.

Люк Кэмпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)

Пользователи социальных сетей поражены смелостью британца, но почти все уверены, что у него нет шансов в бою с украинским чемпионом.

"Перестань, Люк!" - обратился к спортсмену один юзер.

"Приятель, ты будешь повержен еще до конца первого раунда", - считает другой.

"Вы получите самое лучшее избиение в своей жизни:) Будьте осторожны с желаниями", - написал третий.

Люк Кэмпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)

Также пользователи из Британии считают, что Ломаченко на сегодняшний день нет равных.

"Организаторы боксерских поединков должны посмотреть на матчи Ломаченко внимательно. Кролла не должен был быть на одном ринге с Ломаченко - это было опасно для его жизни. 1/500 в букмекерских конторах - цифры говорят сами за себя. Бойцам нужна дополнительная защита в боях с Ломо", - написал Роберт Стивен.

Отметим, что вне бокса 31-летний Люк Кэмпбелл принимал участие в популярном британском шоу "Танцы на льду", где занял третье место. Он женат, есть двое сыновей.

Люк Кэмпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)

Ранее мы писали о том, что Ломаченко заинтриговал заявлением про свой следующий бой.