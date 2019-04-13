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Ломаченко нокаутировал Кроллу: украинцы в восторге

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 10:16
Ломаченко нокаутировал Кроллу: украинцы в восторге
Ломаченко и Кролла (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Победа Ломаченко восхитила сеть

Боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO нокаутировал британца Энтони Кролла в четвертом раунде. Пользователи сети восхитились победой украинца.

К слову, Ломаченко имел тотальное преимущество над оппонентом. В третьем раунде он отправил в нокдаун соперника, однако тот поднялся на ноги. А вот в следующем раунде сложилось иначе: после мощного удара в голову Кролла не смог продолжать бой.

Видео: (YouTube/BEST INTER TOUR)

Пользователи сети остались под впечатлением после просмотра боя. Украинцы поздравили Ломаченко с победой и выразили свое восхищение:

  • Браво победителю. Василий лучший!
  • Васю отец готовил с 4 лет. Вот результат.
  • Молодец.
  • Украина вперед! Красавчик!
  • Знай наших!
  • Чемпион.
  • Мои поздравления!

Напомним, что букмекеры изначально были уверены в победе украинского боксера. Коэффициент на победу действующего чемпиона составлял 1,01, в то время, как победу британца оценили в 21,0, ничья оценивается в 34,0.

Мы писали, что Теофимо Лопес высказался о Василии Ломаченко и сравнил его с Джервонтой Дэвисом. Лопес также рассказал, какой боксер стал для него кумиром и мотивацией.

Также мы сообщали, что Ломаченко составил топ-5 боксеров современности и назвал своего кумира.

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