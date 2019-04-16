Раптово: зухвалий олімпійський чемпіон кинув виклик Ломаченку

Василь Ломаченко (фото: РБК-Україна)

Люк Кемпбелл хоче битися з Василем Ломаченком. Шанувальники боксера вважають це поганою ідеєю

Василь Ломаченко може вийти в ринг з британським боксером Люком Кемпбеллом - переможець багатьох міжнародних турнірів і чемпіон літніх Олімпійських ігор 2012 несподівано кинув виклик українцю.

У своєму Twitter-акаунті Кемпбелл привітав Ломаченка з недавньою перемогою над Ентоні Кроллою і зазначив, що два золотих медаліста Олімпіади просто зобов'язані зустрітися на професійному рингу (Василь Ломаченко - дворазовий Олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років).

"Відважний Кролла сміливо бився, але Лома показав свій клас. Олімпійський золотий медаліст проти олімпійського золотого медаліста безперечно повинні зустрітися один з одним на рингу", - написав Люк.

Люк Кемпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)

Користувачі соціальних мереж вражені сміливістю британця, але майже всі впевнені, що у нього немає шансів в бою з українським чемпіоном.

"Перестань, Люк!" - звернувся до спортсмена один юзер.

"Друже, ти будеш переможений ще до кінця першого раунду", - вважає інший.

"Ви отримаєте найкраще побиття у своєму житті:) Будьте обережні з бажаннями", - написав третій.

Люк Кемпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)

Також користувачі з Британії вважають, що Ломаченку на сьогоднішній день немає рівних.

"Організатори боксерських поєдинків повинні подивитися на матчі Ломаченка уважно. Кролла не повинен був бути на одному рингу з Ломаченком - це було небезпечно для його життя. 1/500 в букмекерських конторах - цифри говорять самі за себе. Бійцям потрібен додатковий захист в боях з українцем", - написав Стівен Роберт.

Зазначимо, що поза боксом 31-річний Люк Кемпбелл брав участь у популярному британському шоу "Танці на льоду", де посів третє місце. Він одружений, має двох синів.

Люк Кемпбелл (фото: twitter.com/luke11campbell)

Раніше ми писали про те, що Ломаченко заінтригував заявою про свій наступний бій.