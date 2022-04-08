Внесите эти продукты в свой список при походе в супермаркет: восстановят силы и снизят стресс

Цельнозерновые макароны: в них содержатся сложные углеводы, магний, железо, медь, цинк, марганец, кальций, фосфор и витамины группы В (В1, В2, В6, В9), РР.

Твердый сыр: содержит белок и жир, является отличным источником сахара. Много витамина А, группы В, D, K – больше, чем в молоке или твороге.

Орехи: один из основных источников полезных жиров, витаминов В1, В6, В9, микроэлементов: калий, кальций, йод, магний, медь и цинк.

Куриная печень: содержит белок, отличный донатор гемового железа, цинка, селена, меди, витаминов А, В2, В3, В6, В9, В12, С.

Гречка: содержит сложные углеводы, клетчатку, калий, кальций, цинк, железо, фосфор, медь, магний, фолиевую кислоту, витамины группы В и еще 18 аминокислот.

Картофель: богат крахмалом, который превращается в резистентный крахмал при охлаждении – это положительно влияет на микробиом кишечника. Содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий.

Скумбрия: источник белка, кислоты омега-3, витаминов В6, В12, РР, D, Е, натрия, фосфора, хрома, йода, кобальта.

Яйца: содержит белок, жир, витамины А, D, Е, К, витамины группы В, железо, медь, селен, цинк, магний.

Фасоль: содержит до 20% белка, усвоение которого достигает 70-80%, витамины В1 и В9, цинк, селен, магний, фосфор, медь.

Черный шоколад: содержит жиры, магний, фосфор, железо.