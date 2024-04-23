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"Вмію знаходити причини ненавидіти роботу": чому Х'ю Грант висміює свої крайні ролі

Вівторок 23 квітня 2024 22:39
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"Вмію знаходити причини ненавидіти роботу": чому Х'ю Грант висміює свої крайні ролі Х'ю Грант (фото: instagram.com/hughgrantphotos)
Автор: Юлія Любченко

Х’ю Грант зізнався, що його останні ролі є дуже смішними та завдяки цьому він знаходить причини ненавидіти та водночас любити свою роботу.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Чому Х’ю Грант висміяв свої останні ролі у кіно

Х'ю Грант зізнається, що нещодавно його кар'єра прийняла несподіваний поворот. Це сталося після того, як актор зіграв дивакуватого помаранчового Умпа-Лумпу разом з Тімоті Шаламе у неймовірно популярному фільмі "Вонка".

Ця роль далась йому не дуже легко, але Умпа-Лумпа став цікавим досвідом для Гранта, як для професіонала. І до речі, далеко не всі знали, що Х’ю взагалі мав відношення до “Вонки”.

"Це такі речі, які зараз приходять до мене. Дивні помаранчеві створіння, але я, здається, їх граюгарно", - каже 63-річний актор.

&quot;Вмію знаходити причини ненавидіти роботу&quot;: чому Х'ю Грант висміює свої крайні ролі

Х'ю Грант з Тімоті Шаламе у фільмі "Вонка" (фото: Кіноріум)

Наступним дивакуватим амплуа Гранта стала роль тигра, на ім’я Тоні в новій комедії "Unfrosted".

"Я дуже добре вмію знаходити причини ненавидіти свою роботу, і я справді отримую від неї задоволення. Я насолоджувався всіма цими людьми навколо, і це весела роль для мене, щоправда, в костюмі тигра мені було до біса жарко, але мені сподобалося", - зізнався Грант.

Та насправді у списку кіноробіт актора є чимало серйозних та навіть драматичних ролей, завдяки яким його вважають одним з найпривабливіших чоловіків світу.

&quot;Вмію знаходити причини ненавидіти роботу&quot;: чому Х'ю Грант висміює свої крайні ролі

Х'ю Грант у ролі тигра Тоні (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали, чому Тімоті Шаламе вирішив змінити професію.

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