Так вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фото

Як зараз виглядає Каховське водосховище

На фото ви можете побачити, як росіяни своїм терактом убили все живе. На знімках, на які неможливо дивитися без сліз, видно залишки колишнього життя рослин і тварин.

Так виглядає Каховське водосховище після підриву Каховської ГЕС (фото: facebook.com/IosypenkoIgoroficill)

Для довідки

Станом на 12 червня в Херсонській області за ніч рівень води в підтоплених населених пунктах після підриву РФ Каховської ГЕС знизився на 64 см. Загалом підтопленими залишаються 46 населених пунктів.

У Каховському водосховищі рівень води знизився на 7,73 метра.