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Так вмирає природа Каховського водосховища. У мережі показали трагічні фото

Фото: Так зараз виглядає Каховське водосховище (facebook.com/IosypenkoIgoroficill)
Автор: Людмила Жукова

Після підриву Каховської ГЕС окупантами 6 червня – на Херсонщині сталася найбільша техногенна катастрофа з часів Чорнобиля. З водосховища втекла майже вся вода, що спровокувало загибель всього живого, що було тут.

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко показав на Facebook, як помирає природа цього краю.

Як зараз виглядає Каховське водосховище

На фото ви можете побачити, як росіяни своїм терактом убили все живе. На знімках, на які неможливо дивитися без сліз, видно залишки колишнього життя рослин і тварин.

Так виглядає Каховське водосховище після підриву Каховської ГЕС (фото: facebook.com/IosypenkoIgoroficill)

Для довідки

Станом на 12 червня в Херсонській області за ніч рівень води в підтоплених населених пунктах після підриву РФ Каховської ГЕС знизився на 64 см. Загалом підтопленими залишаються 46 населених пунктів.

У Каховському водосховищі рівень води знизився на 7,73 метра.

Читайте також, як евакуюють людей із затопленого Херсона.

А ще розповідали про те, що люди на окупованій території Херсонської області опинились у пастці.

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