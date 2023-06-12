Так умирает природа Каховского водохранилища. В сети показали трагические фото

Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

На фотографиях вы можете увидеть, как россияне своим терактом убили все живое. На снимках, на которые не возможно смотреть без слез, видны остатки былой тут жизни растений и животных.

Так выглядит Каховское водохранилище после подрыва Каховской ГЭС (фото: facebook.com/IosypenkoIgoroficill)

Для справки

По состоянию на 12 июня в Херсонской области за ночь уровень воды в подтопленных населенных пунктах после подрыва РФ Каховской ГЭС снизился на 64 см. В общей сложности подтопленными остаются 46 населенных пунктов.

В Каховском водохранилище уровень воды снизился на 7,73 м.