Вмикайте українське: топ фільмів і подкастів до Дня Незалежності

Кожен фільм та подкаст - це своєрідна сторінка історії, яка розповідає про життя, цінності та долю нашої країни.

До Дня Незалежності Styler разом із MEGOGO зібрали найкращі перлини вітчизняних режисерів та подкастерів, щоб нагадати вам, хто такі українці і яку цінність має наша свобода.

Молодому звукорежисеру випадає шанс змінити своє життя - записати голоси різних закарпатських тварин. Саме це може стати шансом для Вадима покинути "незручну Україну" та вирушити в країну-мрій - Канаду. Щоправда, все виявляється набагато складніше. Адже партнером у проєкті стає його невгамовна мати-таксистка…

Історія заснована на творі Тараса Шевченка "У тієї Катерини". Картина метафорами розповідає про красуню, на ім’я Катерина, в яку закохалися три козаки. Дівчина використовує закоханих богатирів, аби врятувати свого справжнього нареченого з турецького полону…

День повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив життя цих людей назавжди. Звичайні громадяни, які працювали в різних сферах - стали на оборону своєї країни. Шість історій, що дуже схожі між собою та водночас унікальні. Дізнавайтеся, на що готові наші люди заради захисту своєї Батьківщини.

Близнюки Коля та Вася хоч і дуже схожі зовні - мають абсолютно різні долі. Поки перший виживає у кримінальному світі, другий служить взірцевим поліціянтом. І тільки один дзвінок змушує братів об’єднатися - зниклий батько помирає в Люксембурзі, і у них дуже мало часу на примирення та прощення.

Леонід - заробітчанин, який повертається в рідне село, щоб провести зимові свята разом із дружиною та сином. Однак хлопець більше не хоче відпускати батька і йде на відчайдушний крок. Тепер, щоб допомогти сину та виплатити борги, чоловік повинен повернутися до свого кримінального минулого і знову стати контрабандистом, на ім'я Памфір.

Хлопець зі слабким слухом потрапляє в спеціалізований інтернат. Нічого не підозрюючи, він намагається влитися в компанію та познайомитися з усіма учнями. Несподівано для себе Сергій дізнається про кримінальну організацію «Племʼя». І щоб зайняти певне місце в ієрархії школи, хлопець бере участь в кількох пограбуваннях. Але кохання змушує головного героя порушити неписані закони племені.

Коли в 2014 році Росія розвʼязала війну проти цілісності нашої Батьківщини - головні герої з різних куточків сходу України вийшли на захист своїх кордонів.

Смірнови - із Сум, Козлови - із Січеславщини, а Фіміни - з Луганщини. Всі вони усвідомили свою українську ідентичність та попри все боролися з російськими загарбниками. Це стало для них ділом честі та родинною справою.

А якщо зручно слухати, а не дивитися - відкривайте для себе світ подкастів і різножанрових аудіокниг. Завантажуйте застосунок MEGOGO на смартфон або планшет та шукайте всі в розділі "Аудіо".

Де ми?

Маріам Найєм разом із Валентиною Сотниковою будуть досліджувати наше колоніальне минуле, його вплив на повсякденне життя та культуру. Адже з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, люди все більше ставлять питання: де ми є і хто ми такі? Дівчата віднайдуть інструменти та факти, які допоможуть зрозуміти себе та Україну набагато краще.

Волонтерський тил

Як живе Львів під час війни? У місті вже працює незліченна кількість волонтерських організацій, які щоденно допомагають військовим та постраждалим під час війни в Україні. І саме цей подкаст розповість про реалії волонтерських фондів та організацій.

Шева, Леся і Франко

Прогулювали укрліт в школі, а тепер хочете повернутися в шкільні часи? Слухайте подкаст про відомих українських класиків. Дізнайтеся більше нетипових фактів про життя Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Лесі Українки та інших.

Історії українського дизайну

Подкаст Володимира Смирнова про український продуктовий, графічний і мілітарний дизайн, а також про людей, які його створюють. Дізнайтеся про історію розробки герба Української держави, геймдизайн "Козаків" та створення ювелірних прикрас SOVA.

Свої серед своїх

Коли людина у формі та на службі - суспільство сприймає її як героя. Але як насправді це відбувається в цивільному житті? Слухайте розмови з військовими про їхнє життя до та після повномасштабного вторгнення, побут і мотивацію, захват і розчарування під час та після служби.

Воїни

Відверті розмови героїв та героїнь, які боронять та звільняють Україну від російських загарбників. Військові розкажуть про свій досвід служби в лавах ЗСУ, повернення до цивільного життя, підтримку, силу та проблеми, які спонукають їх у реальному житті. Почуйте своїх!

Кохані

Щирі розповіді людей, які чекають на своїх партнерів і партнерок з фронту. Закохані поділяться з вами переживаннями про свій шлях - прийняття вибору партнера/партнерки піти служити, проживання розлуки, вибудову стосунків на відстані та очікування.

До речі, ви можете проголосувати за найкращий подкаст в українській аудіопремії "Слушно" за посиланням.