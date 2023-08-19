Включайте украинское: топ фильмов и подкастов ко Дню Независимости

Каждый фильм и подкаст - это своеобразная страница истории, рассказывающая о жизни, ценностях и судьбах нашей страны.

Ко Дню Независимости Styler вместе с MEGOGO собрали лучшие жемчужины отечественных режиссеров и подкастеров, чтобы напомнить вам, кто такие украинцы и какую ценность имеет наша свобода.

Молодому звукорежиссеру выпадает шанс изменить свою жизнь - записать голоса разных закарпатских животных. Именно это может стать шансом для Вадима покинуть "неудобную Украину" и отправиться в страну-мечту - Канаду. Правда, все оказывается гораздо сложнее. Ведь партнером в проекте становится его неуемная мать-таксистка…

История основана на произведении Тараса Шевченко "У тієї Катерини". Картина метафорами рассказывает о красавице по имени Екатерина, в которую влюбились три козака. Девушка использует влюбленных богатырей, чтобы спасти своего жениха из турецкого плена…

День полномасштабного вторжения России в Украину изменил жизнь этих людей навсегда. Обычные граждане, работавшие в разных сферах, стали на оборону своей страны. Шесть историй, очень похожие между собой и одновременно уникальные. Узнайте, к чему готовы наши люди ради защиты своей Родины.

Близнецы Коля и Вася хоть и очень похожи внешне - имеют совершенно разные судьбы. Пока первый выживает в криминальном мире, второй служит образцовым полицейским. И только один звонок заставляет братьев объединиться - пропавший отец умирает в Люксембурге, и у них очень мало времени на примирение и прощение.

Леонид - работник, возвращающийся в родную деревню, чтобы провести зимние праздники вместе с женой и сыном. Однако парень больше не хочет отпускать отца и идет на отчаянный шаг. Теперь, чтобы помочь сыну и выплатить долги, мужчина должен вернуться к своему криминальному прошлому и снова стать контрабандистом по имени Памфир.

Парень со слабым слухом попадает в специализированный интернат. Ничего не подозревая, он пытается влиться в компанию и познакомиться со всеми учениками. Неожиданно для себя Сергей узнает об криминальной организации "Племя". И, чтобы занять определенное место в иерархии школы, парень участвует в нескольких ограблениях. Но любовь заставляет главного героя нарушить неписаные законы племени.

Когда в 2014 году Россия развязала войну против целостности нашей Родины - главные герои из разных уголков востока Украины вышли на защиту своих границ.

Смирновы - из Сум, Козловы - из Сичеславской/Днепропетровской области, а Фимины - из Луганской. Все они осознали свою украинскую идентичность и, несмотря ни на что, боролись с российскими захватчиками. Это стало для них делом чести и семейным делом.

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"Де ми?"

Мариам Найем вместе с Валентиной Сотниковой будут исследовать наше колониальное прошлое, его влияние на повседневную жизнь и культуру. Ведь с началом полномасштабного вторжения России в Украину люди все больше задаются вопросом: где мы есть и кто мы такие? Девушки найдут инструменты и факты, которые помогут понять себя и Украину гораздо лучше.

"Волонтерський тил"

Как живет Львов во время войны? В городе уже работает бесчисленное количество волонтерских организаций, ежедневно помогающих военным и пострадавшим во время войны в Украине. И именно этот подкаст расскажет о реалиях волонтерских фондов и организаций.

"Шева, Леся і Франко"

Прогуливали укрлит в школе, а теперь хотите вернуться в школьное время? Слушайте подкаст об известных украинских классиках. Узнайте больше нетипичных фактов о жизни Тараса Шевченко, Ивана Котляревского, Леси Украинки и других.

"Історії українського дизайну"

Подкаст Владимира Смирнова об украинском продуктовом, графическом и милитарном дизайне, а также о людях, которые его создают. Узнайте об истории разработки герба Украинского государства, геймдизайне "Козаков" и создании ювелирных украшений SOVA.

"Свої серед своїх"

Когда человек в форме и на службе - общество воспринимает его как героя. Но как это происходит в гражданской жизни? Слушайте разговоры с военными об их жизни до и после полномасштабного вторжения, быта и мотивации, восторга и разочарования во время и после службы.

"Воїни"

Откровенные разговоры героев и героинь, защищающих и освобождающих Украину от российских захватчиков. Военные расскажут о своем опыте службы в рядах ВСУ, возвращении к гражданской жизни, поддержке, силе и проблемах, побуждающих их в реальной жизни. Услышьте своих!

"Кохані"

Искренние рассказы людей, ожидающих своих партнеров и партнерш с фронта. Влюбленные поделятся с вами переживаниями о своем пути - принятие выбора партнера/партнерши пойти служить, проживание разлуки, выстраивание отношений на расстоянии и ожидания.

Кстати, вы можете проголосовать за лучший подкаст в украинской аудиопремии "Слушно" по ссылке.