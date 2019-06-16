Втрутилися: у Миколаєві авто збило молодика, який бив людину на дорозі (відео)

Бійку в Миколаєві знімав на камеру "оператор"-очевидець
У Миколаєві водій авто збив агресивного молодика, який жорстоко бив ногами лежачого на асфальті чоловіка. Після цього з легковика вийшли два чоловіки, явно з метою остаточно "втихомирити" забіяку. Інцидент стався близько будівельного ринку на вулиці Космонавтів, передає місцеве видання "Новини-N".
У мережі також було опубліковано відповідне відео, зняте очевидцями події.
Зазначається, що бійка, яка перетворилася на справжнє побиття, сталася серед білого дня. Один з чоловіків щосили штурхав ногами свого опонента, який лежав на дорозі біля узбіччя і не міг піднятися.
Фото: скріншот
Повз проїжджали інші авто, ніхто спочатку не зупинявся. В ситуацію вирішили втрутитися невідомі чоловіки, і зробили це досить незвичайним способом. Для того, щоб припинити бійку, їх машина наїхала на агресора - попередньо посигналивши - і злегка простягнула того на капоті.
Ошелешений чоловік почав було розборки, але з салону машини вийшли дві людини і попрямували до нього з рішучим видом. Молодик ретирувався.
Відео: YouTube / Іринка Чернишова
Треба сказати, що втручання в бійку, нехай і таким дивним чином, в мережі сприйняли позитивно, а ось "оператора", який просто знімав побиття, сидячи в своєму авто, жорстко розкритикували.
Також користувачі відеохостингу зазначають, що молодика все таки серйозно провчили, хоча у ролику це не було показано.
Наразі невідомо, наскільки сильно постраждав побитий чоловік.
Фото: скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно під Миколаєвом сталася масова бійка між жителями села Котлярове і таксистами, в якій всього брало участь близько 150 осіб. Побоїща 8 червня затьмарили ще і дивні дії дорожніх патрульних із сусідньої Херсонської області, які просто спостерігали, як люди гамселять одне одного.
Також ми писали про те, що в Миколаєві господар кафе напав на дівчину і побив за прохання не виливати помиї і фекалії відрами прямо на вулицю біля будинку, в якому знаходиться цей заклад.