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Втрутилися: у Миколаєві авто збило молодика, який бив людину на дорозі (відео)

STYLERЖиття    16.06.2019 - 14:31
Втрутилися: у Миколаєві авто збило молодика, який бив людину на дорозі (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Бійку в Миколаєві знімав на камеру "оператор"-очевидець

У Миколаєві водій авто збив агресивного молодика, який жорстоко бив ногами лежачого на асфальті чоловіка. Після цього з легковика вийшли два чоловіки, явно з метою остаточно "втихомирити" забіяку. Інцидент стався близько будівельного ринку на вулиці Космонавтів, передає місцеве видання "Новини-N".

У мережі також було опубліковано відповідне відео, зняте очевидцями події.

Зазначається, що бійка, яка перетворилася на справжнє побиття, сталася серед білого дня. Один з чоловіків щосили штурхав ногами свого опонента, який лежав на дорозі біля узбіччя і не міг піднятися.

 

Фото: скріншот

Повз проїжджали інші авто, ніхто спочатку не зупинявся. В ситуацію вирішили втрутитися невідомі чоловіки, і зробили це досить незвичайним способом. Для того, щоб припинити бійку, їх машина наїхала на агресора - попередньо посигналивши - і злегка простягнула того на капоті.

Ошелешений чоловік почав було розборки, але з салону машини вийшли дві людини і попрямували до нього з рішучим видом. Молодик ретирувався.

Відео: YouTube / Іринка Чернишова

Треба сказати, що втручання в бійку, нехай і таким дивним чином, в мережі сприйняли позитивно, а ось "оператора", який просто знімав побиття, сидячи в своєму авто, жорстко розкритикували.

Також користувачі відеохостингу зазначають, що молодика все таки серйозно провчили, хоча у ролику це не було показано.

Наразі невідомо, наскільки сильно постраждав побитий чоловік.

  • Бичок подкаченый забув головне правило бійок - лежачих не бити;
  • Жорстоке звірятко. Таких потрібно примусово лікувати.
  • На жаль, більшість людей в Україні такі, як цей оператор, який знімаа і нічого не робив. Ганьба, соромно має бути, а не викладати такі ролики;
  • Лежачих не бити! Цьому п**ку боксера б дати, прочухал трохи як це. Герой х*нів, лежачого бити ногами...
  • Смішно знімаючому дятлу... ось так будуть його мочити, а інший зніматиме і сміятиметься... де**ла шматок... потім ми дивуємося, що народ у нас пасивний, вбивати будуть... ніхто не заступиться... швидше телефони з кишені дістануть і будуть знімати...

Втрутилися: у Миколаєві авто збило молодика, який бив людину на дорозі (відео)

Втрутилися: у Миколаєві авто збило молодика, який бив людину на дорозі (відео)

Втрутилися: у Миколаєві авто збило молодика, який бив людину на дорозі (відео)

Фото: скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Миколаєвом сталася масова бійка між жителями села Котлярове і таксистами, в якій всього брало участь близько 150 осіб. Побоїща 8 червня затьмарили ще і дивні дії дорожніх патрульних із сусідньої Херсонської області, які просто спостерігали, як люди гамселять одне одного.

Також ми писали про те, що в Миколаєві господар кафе напав на дівчину і побив за прохання не виливати помиї і фекалії відрами прямо на вулицю біля будинку, в якому знаходиться цей заклад.

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